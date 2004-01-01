Yhden klikkauksen OpenClaw: AI-avustajasi 24/7

AI-krediitit esiasennettuna
AI-krediittejä käytetään OpenClaw'n käynnistämiseen. AI-krediittien määrittämiseksi ja lataamiseksi ei tarvitse siirtyä kolmannen osapuolen alustoille, vaan kaikki sijaitsee yhdessä paikassa.
Asenna yhdellä klikkauksella
OpenClaw'n asentaminen on helppoa, joten se sopii täydellisesti aloittelijoille.
Turvallinen ja yksityinen
OpenClaw on eristetyssä Docker-ympäristössä isännöitävä, mikä tarkoittaa, että data ja keskustelulokit ovat hallinnassasi.
Hanki kaikki tarvitsemasi yhdessä paketissa
Ota OpenClaw käyttöön kolmella helpolla vaiheella
Asenna OpenClaw yhdellä klikkauksella
Ota pakettisi käyttöön, niin me hoidamme asennuksen automaattisesti. Teknistä kokemusta ei tarvita.
Valitse missä haluat keskustella
Yhdistä Telegramin tai WhatsAppin kautta ja aloita keskustelu AI-avustajasi kanssa sekunneissa.
OpenClaw on käyttövalmis
Lisäasetuksia ei tarvita, OpenClaw-AI-avustajasi on nyt julkaistu ja käyttövalmis.
Mitä OpenClaw'lla voi rakentaa?
Henkilökohtainen tuottavuusavustaja
OpenClaw voi hallita tehtäviä, asettaa muistutuksia, tiivistää keskusteluja ja auttaa sinua suunnittelemaan aikataulusi vähemmällä manuaalisella vaivalla.
Myyntiassistentti
Käsittele uudet tiedustelut automaattisesti, kerää yhteystiedot ja erottele oikeasti potentiaaliset asiakkaat satunnaisista kyselijöistä.
Koodausavustaja
Kirjoita, paranna ja debugaa koodia OpenClaw'n avulla. Se selittää käsitteet selkeästi ja ehdottaa parannuksia, jotka tekevät kehityksestä sujuvampaa.
Tutkija
Käytä OpenClaw'ta tiedon keräämiseen, sisällön yhteenvetoon ja vaihtoehtojen vertailuun. Näin voit tehdä tietoisempia päätöksiä ilman tuntikausien tutkimustyötä.
Sosiaalisen median suunnittelija
Älä enää koskaan tuijota tyhjää sivua. Luonnostele julkaisuja, luo sisältöideoita ja suunnittele julkaisuaikataulusi.
Tukiasiantuntija
Vastaa yleisiin asiakaskysymyksiin ja opastaa käyttäjiä automaattisesti yksinkertaisten vaiheiden läpi. OpenClaw vähentää toistuvia vastauksia ja parantaa vasteaikaa.
OpenClaw Hostingerilla vs. muut
Miksi ottaa käyttöön OpenClaw Hostingerilla?
Asennettu ja testattu puolestasi
Saat alusta alkaen vakaan ja varmennetun OpenClaw-version. Me huolehdimme testauksesta ja yhteensopivuudesta.
Toimii 24/7
OpenClaw-avustajasi pysyy verkossa kellon ympäri ja käsittelee tehtäviä ja keskusteluja, vaikka olisit offline-tilassa.
Oma postilaatikko AI:llesi
Henkilökohtaisen sähköpostin käyttämisen sijaan voit valita erillisen OpenClaw-postilaatikon paremman turvallisuuden takaamiseksi.
OpenClaw Hostinger UKK
Tarvitsenko teknistä tietämystä OpenClaw'n asentamiseen?
Ei ollenkaan. Yhden klikkauksen OpenClaw on suunniteltu ihmisille, jotka eivät ole eläessään koskeneet palvelimeen. Yhden klikkauksen käyttöönottomme hoitaa koko asennuksen – palvelinympäristöstä AI-konfiguraatioon. Valitse vain pakettisi, napsauta käyttöönottoa ja henkilökohtainen AI-avustajasi on käytettävissä muutamassa minuutissa. Ei koodausta, ei komentorivejä, ei monimutkaisia koontinäyttöjä
Kuinka AI-krediitit toimivat, ja pitääkö minun luoda ulkoisia tilejä?
AI-krediittisi ovat valmiiksi integroituja ja käyttövalmiita heti pakkauksesta otettaessa. Toisin kuin tavallisessa OpenClaw-asennuksessa, sinun ei tarvitse luoda tilejä AI-palveluntarjoajille, kuten OpenAI:lle tai Anthropicille, luoda API-avaimia tai hoitaa teknisiä konfiguraatioita. Osta vain krediittejä Hostinger-hallintapaneelin kautta, ja avustajasi käynnistyy välittömästi. Kun tarvitset lisää, voit ladata niitä suoraan samasta hallintapaneelista – niin yksinkertaista se on.
Ovatko tietoni yksityisiä ja turvassa?
Ehdottomasti. Jokainen OpenClaw-instanssi toimii omassa eristetyssä ympäristössään, mikä tarkoittaa, että tietosi ja keskustelusi ovat täysin erillään muista käyttäjistä. Lukitsemme jokaisen säilön estääksemme luvattoman käytön tai ulkoiset muutokset, ja jokaisessa instanssissa on oletuksena luotu mukautettu, monimutkainen suojausyhdyskäytävä. Saat ammattitason suojauksen ilman, että sinun tarvitsee itse määrittää mitään.
Mitä eroa on yhden klikkauksen OpenClaw'lla ja OpenClaw'n käyttämisellä VPS:llä?
VPS:n avulla saat täydet pääkäyttäjän oikeudet ja täyden hallinnan palvelimeen – mutta se tarkoittaa myös, että olet vastuussa asennuksesta, päivityksistä ja tietoturvasta. Yhden klikkauksen OpenClaw poistaa kaiken tämän monimutkaisuuden. Me hoidamme infrastruktuurin, pidämme instanssisi uusimmassa vakaassa versiossa ja lisäämme ylimääräisiä tietoturvakerroksia – joten voit keskittyä kokonaan AI-avustajasi käyttöön palvelimen hallinnoinnin sijaan. Jos olet kehittäjä, joka haluaa täyden mukautettavuuden, VPS OpenClaw -tilauksemme ovat sinulle parempi vaihtoehto.
Mitä OpenClaw'lla oikeastaan voi tehdä?
OpenClaw on henkilökohtainen AI-avustajasi, joka toimii 24/7 silloinkin, kun kannettava tietokoneesi on kiinni. Voit yhdistää sen suosikkiviestisovelluksiisi – kuten WhatsAppiin, Telegramiin, Slackiin ja Discordiin – ja käyttää sitä päivittäisten tehtävien automatisointiin, keskustelujen hallintaan eri alustoilla, liidien käsittelyyn, selainautomaatioiden suorittamiseen ja paljon muuta. Ajattele sitä digitaalisena tiimin jäsenenä, joka ei koskaan nuku ja on aina valmis auttamaan.