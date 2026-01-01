בטא

OpenClaw בלחיצה אחת: עוזר ה-AI שלכם 24/7

קבלו את OpenClaw בלחיצה אחת והפכו משימות יומיומיות לאוטומטיות ללא תצורה וללא שלבים נסתרים.

החזר-כספי מובטח למשך 30-יום

קרדיטי AI מותקנים מראש

קרדיטי AI משמשים לשלוח פרומפטים ל-OpenClaw. אין צורך לפנות לפלטפורמות צד שלישי כדי להגדיר ולטעון קרדיטי AI - הכל במקום אחד.

הגדירו בלחיצה אחת

קל להתקין את OpenClaw, מה שהופך אותו למושלם למתחילים.

מאובטח ופרטי

OpenClaw מאוחסן בסביבת Docker מבודדת, כך שהנתונים ויומני הצ'אט נמצאים בשליטתכם.

קבלו את כל מה שאתם צריכים בתוכנית אחת

התחילו את התוכנית שלכם והתחילו להשתמש ב-OpenClaw מיד עם כל מה שאתם צריכים.
OpenClaw
קבלו 24 חודשים עבור 527.76 ₪ (מחיר רגיל 1,751.76 ₪). מתחדש ב-54.99 ₪/חודש.
72.99  ₪
חיסכון של 70%
21.99  ₪ /חודש
OpenClaw מותקן אוטומטית
ללא עמלה על כל סוכן
100% שליטה פרטית
הצגת כל המאפיינים
אבטחה מובנית
נהלו את סוכני AI ותהליכי עבודה שלכם באופן ויזואלי
השתמשו במודלי AI שונים עם קרדיטי AI
מוכן לווטסאפ וטלגרם
תיבת דואר נכנס ייעודית ומאובטחת
כל החבילות משולמות מראש. המחיר החודשי משקף את סך המחיר של החבילה חלקי מספר החודשים בחבילה שלכם.

פרסו את OpenClaw ב-3 צעדים פשוטים

הגדרה ידנית של OpenClaw יכולה לקחת שעות. עם Hostinger, אתם מתחילים את התהליך באופן מיידי, אין צורך ללמוד שום דבר חדש.

התקינו את OpenClaw בלחיצה אחת

התחילו את התוכנית שלכם, ואנחנו נטפל בהתקנה באופן אוטומטי. אין צורך בניסיון טכני.

בחרו היכן תרצו לשוחח בצ'אט

התחברו דרך Telegram או WhatsApp והתחילו שיחה עם עוזר ה-AI שלכם תוך שניות.

OpenClaw מוכן לשימוש

אין צורך בהגדרה נוספת, עוזר ה-AI של OpenClaw שלכם זמין ומוכן להתחיל לעבוד.

מה אפשר לבנות עם OpenClaw?

עוזר פרודוקטיביות אישי

OpenClaw יכול לנהל משימות, להגדיר תזכורות, לסכם שיחות, ולעזור לכם לתכנן את לוח הזמנים עם פחות מאמץ ידני.

עוזר מכירות

טפלו אוטומטית בפניות חדשות, אספו פרטי קשר, והפרידו לקוחות פוטנציאליים רציניים מהתעניינויות אקראיות.

עוזר קידוד

כתבו, שפרו, ובדקו באגים בקוד בעזרת OpenClaw. הוא מסביר מושגים בבהירות ומציע שיפורים כדי להפוך את הפיתוח לחלק יותר.

חוקר

השתמשו ב-OpenClaw כדי לאסוף מידע, לסכם תוכן, ולהשוות אפשרויות. כך שתוכלו לקבל החלטות מושכלות יותר בלי שעות של מחקר.

מתכנן מדיה חברתית

לעולם אל תבהו שוב בדף ריק. נסחו פוסטים, צרו רעיונות לתוכן, ותכננו את לוח הזמנים של הפרסום שלכם.

מומחה תמיכה

ענו על שאלות נפוצות של לקוחות והדריכו משתמשים בשלבים פשוטים באופן אוטומטי. OpenClaw מפחית תשובות חוזרות ומשפר את זמן התגובה.

OpenClaw עם Hostinger מול אחרים

מה ההבדל בין OpenClaw ב-Hostinger לבין מתחרים? אנחנו מתמקדים בפשטות, כך שתוכלו ליהנות מסוכן ה-AI שלכם תוך שניות.
Hostinger
ספק אחר

מהירות פריסה

מוכן מיידית.
התקנה ידנית והגדרת סביבה.

מורכבות טכנית

הכל עובד על ההתחלה.
דורש מפתחות API ותצורה ידנית.

קרדיטי AI

קרדיטי AI מותקנים מראש כלולים.
נדרשים חשבונות API חיצוניים.

ניהול סוכנים

ממשק ויזואלי קל לשימוש לניהול סוכני AI וזרימות עבודה.
לא

למה לפרוס את OpenClaw עם Hostinger?

התקנה בקליק בודד

הפעילו את OpenClaw באופן מיידי. ללא הגדרה ידנית, ללא תצורה מורכבת.

קרדיטי AI מותקנים מראש

עוזרי AI משתמשים בקרדיטים כדי ליצור תגובות ולהשלים משימות. כבר הוספנו אותם עבורכם, כך שתוכלו להתחיל להשתמש ב-OpenClaw באופן מיידי.

פרטי ומאובטח כברירת מחדל

OpenClaw פועל על כספת פרטית, כך שהנתונים ויומני הצ'אט שלכם נשארים פרטיים.

הוגדר ונבדק עבורכם

אתם מקבלים גרסה יציבה ומאומתת של OpenClaw כבר מההתחלה. אנחנו מטפלים בבדיקות ובתאימות.

פועל 24/7

עוזר OpenClaw שלכם נשאר מחובר מסביב לשעון, בעודו מטפל במשימות ובשיחות גם כשאתם לא מחוברים.

ה-AI שלכם מקבל תיבת דואר משלו

במקום להשתמש באימייל האישי שלכם, תוכלו לבחור תיבת דואר נפרדת של OpenClaw בשביל אבטחה משופרת.

הגדירו את OpenClaw שלכם עוד היום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30-יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.
שאלות נפוצות אודות OpenClaw Hostinger

מצאו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על OpenClaw בלחיצה אחת.

האם צריך ידע טכני כלשהו כדי להגדיר את OpenClaw?

בכלל לא. OpenClaw בלחיצה אחת מיועד לאנשים שמעולם לא נגעו בשרת בחייהם. הפריסה שלנו בלחיצה אחת מטפלת בכל ההתקנה - מסביבת השרת ועד תצורת הבינה המלאכותית. פשוט בחרו את התוכנית שלכם, לחצו על פריסה, ועוזר ה-AI האישי שלכם זמין תוך דקות. ללא קידוד, ללא שורות פקודה, ללא לוחות מחוונים מסובכים.

איך עובדים קרדיטי AI, והאם צריך להגדיר חשבונות חיצוניים?

קרדיטי ה-AI שלכם מגיעים משולבים ומוכנים לשימוש מיד מהקופסה. בניגוד להגדרה רגילה של OpenClaw, אין צורך ליצור חשבונות אצל ספקי AI כמו OpenAI או Anthropic, להפיק מפתחות API, או לבצע הגדרה טכנית כלשהי. פשוט רכשו קרדיטים דרך לוח הבקרה של Hostinger, והעוזר שלכם יפעל מיד. כשאתם צריכים עוד, טענו קרדיטים ישירות מאותו לוח בקרה — פשוט כך.

האם הנתונים שלי פרטיים ומאובטחים?

בהחלט. כל מופע של OpenClaw פועל בסביבה מבודדת משלו, כלומר הנתונים והשיחות שלכם מופרדים לחלוטין ממשתמשים אחרים. אנו נועלים כל קונטיינר כדי למנוע גישה לא מורשית או שינויים חיצוניים, וכל מופע מגיע עם שער אבטחה מותאם אישית ובעל מורכבות גבוהה שנוצר כברירת מחדל. אתם מקבלים הגנה ברמה מקצועית מבלי שתצטרכו להגדיר דבר בעצמכם.

מה ההבדל בין OpenClaw בלחיצה אחת לבין הפעלת OpenClaw על VPS?

עם VPS, אתם מקבלים גישת root מלאה ושליטה מוחלטת על השרת - אבל זה גם אומר שאתם אחראים על ההתקנה, העדכונים, והאבטחה. OpenClaw בלחיצה אחת מסיר את כל המורכבות הזו. אנחנו מטפלים בתשתית, שומרים על השרת שלכם בגרסה היציבה האחרונה, ומוסיפים שכבות אבטחה נוספות - כך שתוכלו להתמקד לחלוטין בשימוש בעוזר הבינה המלאכותית שלכם, ולא בניהול שרת. אם אתם מפתחים שרוצים התאמה אישית מלאה, תוכניות OpenClaw VPS שלנו מתאימות לכם יותר.

מה בעצם אפשר לעשות עם OpenClaw?

OpenClaw הוא עוזר AI אישי שעובד עבורכם 24/7, גם כשהמחשב הנייד שלכם סגור. תוכלו לחבר אותו לאפליקציות ההודעות המועדפות עליכם — כולל WhatsApp, Telegram, Slack, ו-Discord — ולהשתמש בו כדי לבצע אוטומציה למשימות יומיומיות, לנהל שיחות בין פלטפורמות, לטפל בלידים, להריץ אוטומציות בדפדפן, ועוד הרבה. חשבו עליו כחבר צוות דיגיטלי שלא ישן לעולם ותמיד מוכן לעזור.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.