OpenClaw con un solo clic: tu asistente de IA disponible las 24 horas
Empieza a utilizar OpenClaw en 1 clic y automatiza las tareas diarias sin configuración ni pasos ocultos.
Créditos de IA preinstalados
Los créditos de IA se utilizan para usar prompts en OpenClaw. No es necesario recurrir a plataformas externas para configurar y recargar créditos de IA, todo está en un solo lugar.
Configuración con 1 clic
OpenClaw es fácil de instalar y perfecto para principiantes.
Seguro y privado
OpenClaw está alojado en un entorno Docker aislado, lo que significa que los datos y los registros de chat están bajo tu control.
Todo lo que necesitas en un solo plan
Despliega OpenClaw en 3 sencillos pasos
Instala OpenClaw con un solo clic
Empieza tu plan y nosotros nos encargamos de la configuración automáticamente. No necesitas experiencia técnica.
Elige dónde te gustaría chatear
Conéctate a través de Telegram o WhatsApp y comienza la conversación con tu asistente de IA en segundos.
OpenClaw está listo para usarse
No necesitas configurar nada más, tu asistente de IA OpenClaw está activo y listo para comenzar a trabajar.
¿Qué puedes crear con OpenClaw?
Asistente personal de productividad
OpenClaw puede administrar tareas, establecer recordatorios, resumir conversaciones y ayudarte a planificar tu agenda con menos esfuerzo manual.
Asistente de ventas
Automatiza la gestión de nuevas consultas, recopila datos de contacto y filtra las oportunidades de las preguntas generales.
Asistente de codificación
Escribe, mejora y depura código con la ayuda de OpenClaw. Explica los conceptos con claridad y sugiere mejoras para que el desarrollo sea más sencillo.
Investigador
Usa OpenClaw para recopilar información, resumir contenido y comparar opciones. Así podrás tomar decisiones más informadas sin invertir horas de investigación.
Planificador de redes sociales
No vuelvas a quedarte mirando una página en blanco. Redacta publicaciones, genera ideas de contenido y planifica tu calendario de publicaciones.
Especialista en asistencia
Responde a preguntas frecuentes de los clientes y guía a los usuarios automáticamente por pasos sencillos. OpenClaw reduce las respuestas repetitivas y mejora el tiempo de respuesta.
OpenClaw con Hostinger frente a otros
¿Por qué desplegar OpenClaw con Hostinger?
Instalación con 1 clic
Ejecuta OpenClaw al instante. Sin configuración manual ni compleja.
Créditos de IA preinstalados
Los asistentes de IA usan créditos para generar respuestas y completar tareas. Ya los hemos añadido para que puedas empezar a usar OpenClaw de inmediato.
Privado y seguro por defecto
OpenClaw funciona en un entorno privado, por lo que tus datos y registros de chat siguen siendo privados.
Configurado y probado para ti
Tienes una versión estable y verificada de OpenClaw desde el principio. Nosotros nos encargamos de las pruebas y la compatibilidad.
Ayudándote las 24 horas
Tu asistente OpenClaw trabaja las 24 horas del día, gestionando tareas y conversaciones incluso cuando no estás.
Tu IA tiene su propia bandeja de entrada
En lugar de utilizar tu email personal, puedes elegir un buzón de OpenClaw separado para mayor seguridad.
Preguntas frecuentes: Hostinger OpenClaw
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar OpenClaw?
Para nada. OpenClaw en 1 clic se ha diseñado para personas que nunca han tocado un servidor en su vida. Nuestra implementación en 1 clic se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Solo tienes que elegir tu plan, hacer clic en desplegar y tu asistente de IA personal estará activo en cuestión de minutos. Sin programar, sin líneas de comandos, sin paneles complicados.
¿Cómo funcionan los créditos de IA? ¿Necesito configurar cuentas externas?
Tus créditos de IA vienen preintegrados y listos para usar desde el primer momento. A diferencia de una instalación estándar de OpenClaw, no necesitas crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni encargarte de ninguna configuración técnica. Simplemente compra créditos a través de tu panel de control de Hostinger y tu asistente se activa al instante. Cuando necesites más, recarga directamente desde el mismo panel de control. Es así de sencillo.
¿Mis datos son privados y seguros?
Por supuesto. Cada instancia de OpenClaw se ejecuta en su propio entorno aislado, lo que significa que tus datos y conversaciones se mantienen totalmente separados de los de otros usuarios. Bloqueamos cada contenedor para evitar el acceso no autorizado o los cambios externos, y cada instancia incluye una puerta de enlace de seguridad personalizada y de gran complejidad que se genera por defecto. Obtienes protección de nivel profesional sin tener que configurar nada por tu cuenta.
¿Cuál es la diferencia entre usar OpenClaw en 1 clic y ejecutar OpenClaw en un VPS?
Con un VPS, obtienes acceso root completo y control total sobre el servidor, pero eso también significa que eres responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. OpenClaw en 1 clic elimina toda esa complejidad. Nos encargamos de la infraestructura, mantenemos tu instancia en la última versión estable y añadimos capas de seguridad adicionales para que puedas centrarte por completo en usar tu Asistente de IA y no en gestionar un servidor. Si eres desarrollador y buscas una personalización total, nuestros planes VPS OpenClaw son una mejor opción.
¿Qué puedo hacer con OpenClaw?
OpenClaw es tu Asistente de IA personal que funciona las 24 horas del día, incluso cuando tu portátil está apagado. Puedes conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas (como WhatsApp, Telegram, Slack y Discord) y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en distintas plataformas, administrar clientes potenciales, ejecutar automatizaciones del navegador y mucho más. Piensa en él como un miembro digital del equipo que nunca duerme y siempre está listo para ayudar.