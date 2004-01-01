1クリックOpenClaw：24時間365日対応のAIアシスタント
OpenClawを1クリックで導入して、日常業務を自動化しましょう！初期設定が不要で、後から面倒な手順が発生することもありません。
AIクレジット込みのプラン
AIクレジットはOpenClawにプロンプトを送信するために使用されます。AIクレジットを設定したりチャージしたりするためにサードパーティのプラットフォームを利用する必要がありません。
1クリックで初期設定完了
OpenClawはインストールが簡単なので、初心者にも最適。
堅牢なセキュリティとプライバシー
OpenClawは独立したDocker環境でホスティングされているため、データとチャットログはユーザーが管理できます。
どのプランでも充実の機能を完備
OpenClawを3つの簡単なステップでデプロイ
1クリックでOpenClawをインストール
ニーズにあったプランに契約すると、VPSのセットアップは自動的に処理されます。技術的な知識は必要ありません。
チャットツールでやり取り
顧客が、TelegramまたはWhatsApp経由でAIアシスタントと会話できます。応答時間はわずか数秒！
OpenClawの初期設定不要
セットアップが完了した瞬間から、OpenClawはあなたの専属アシスタントとして稼働を開始します。
OpenClawの活用例
生産性を高める専属アシスタント
OpenClaw は、タスクの管理、リマインダーの設定、会話の要約、そして少ない手作業でスケジュールを計画するのに役立ちます。
接客スタッフ
新規の問い合わせを自動的に処理し、連絡先情報を収集し、真剣な見込み客を見極めます。
コーディングアシスタント
コーディングからリファクタリング、デバッグまでOpenClawがサポート。技術的な概念を明快に解説し、開発フローを最適化するための具体的な改善を提案します。
リサーチャー
OpenClawを使えば、情報収集から要約、比較分析までを効率化。何時間もリサーチに費やすことなく、より的確な意思決定が可能になります。
ソーシャルメディアプランナー
執筆のプレッシャーから解放されます。下書きの作成から、コンテンツのアイデア出し、公開のスケジューリングまで任せられます。
サポート担当者
ユーザーからの質問に対応します。よくある質問には自動的に回答したり、簡単な手順を解説したり。OpenClawは、定型文で対応できるメッセージへの手動での返信を減らし、応答時間を短縮します。
HostingerのOpenClaw vs. 他社プロバイダー
HostingerでOpenClawを導入するメリット
1クリックで初期設定完了
OpenClawを即座に起動。手動でのセットアップも、複雑な構成設定も一切不要です。
AIクレジット込みのプラン
AIアシスタントは、レスポンスを生成したりタスクを完了したりするためにクレジットを消費します。クレジットが最初からチャージされているので、申し込み後すぐにOpenClawを使い始められます。
標準設定で高いプライバシーと安全性を確保
OpenClawはセルフホスト型のVPS上で実行されるため、データとチャットログは非公開に保たれます。
設定・動作確認済みでお届け
導入後すぐに、検証済みの安定したOpenClawを利用できます。検証や互換性の確認は、すべて当社にお任せください。
24時間365日稼働
OpenClawアシスタントが途切れることなくサポート対応。あなたがオフラインの間も、タスクの処理や対話を継続します。
AI専用の受信トレイが利用可能
個人のメールアドレスをではなく、別途OpenClaw専用メールボックスを開設すればセキュリティ対策になります。
OpenClaw Hostingerに関するよくある質問
OpenClawの導入に専門知識は必要ですか？
いいえ、全く問題ありません。1クリックOpenClawは、サーバー管理初心者のために設計されています。1クリックでのデプロイメントでは、サーバー環境からAI設定まで、インストール全体を管理します。プランを選択して「デプロイ」をクリックするだけで、数分以内にパーソナルAIアシスタントが起動します。コーディングもコマンドラインも複雑なダッシュボードも一切不要です。
AIクレジットの仕組みを教えてください。外部でアカウントを登録する必要はありますか？
AIクレジットはあらかじめ統合されているので、すぐに使い始められます。標準的なOpenClawのセットアップとは異なり、OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーのアカウントを登録したり、APIキーを生成・入力したり、技術的な設定を行う必要は一切ありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを購入するだけで、アシスタントがすぐに起動します。クレジットが足りなくなった際には、同じダッシュボードから直接チャージできます。
データのプライバシーと安全性は確保されていますか？
もちろんです。OpenClawの各インスタンスは独立した環境で実行されるため、データと会話は他のユーザーから完全に分離されています。不正アクセスや外部からの変更を防ぐために、各コンテナをロックダウンしているだけでなく、すべてのインスタンスには、カスタムの高度なセキュリティゲートウェイがデフォルトで生成されています。ご自身で設定することなく、プロフェッショナルグレードの保護対策が最初から実装されています。
OpenClawの「ワンクリック導入」と「VPSでの実行」にはどのような違いがありますか？
VPSでは、root権限とサーバーへの完全な制御が可能になりますが、同時に設定、アップデート、セキュリティ管理もご自身で行う必要があります。1クリックOpenClawなら、こうした煩わしさをすべて解消します。インフラストラクチャの管理、インスタンスの最新安定バージョンへの維持、そしてセキュリティ対策の強化は当社が行うので、お客様はサーバーの管理に煩わされることなく、AIアシスタントの利用に集中できます。完全なカスタマイズをご希望の開発者様には、VPS OpenClawプランをおすすめしています。
OpenClawで具体的に何ができますか？
OpenClawは、パソコンを閉じている時でも24時間365日稼働するパーソナルAIアシスタントです。WhatsApp、Telegram、Slack、Discordなど、お気に入りのメッセージアプリと連携して、日々のタスクの自動化、さまざまなプラットフォームでのやり取りの管理、リード管理、ブラウザ自動化など、あらゆる用途に役立ちます。眠ることなく、いつでもサポートしてくれるデジタルチームメンバーとしてお考えください。