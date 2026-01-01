원클릭 오픈클로: 24시간 연중무휴 AI 비서
단 한 번의 클릭으로 OpenClaw를 설치하고, 설정이나 숨겨진 단계 없이 일상적인 작업을 자동화하세요.
AI 크레딧 사전 설치됨
AI 크레딧은 OpenClaw를 실행하는 데 사용됩니다. AI 크레딧을 설정하고 충전하기 위해 타사 플랫폼을 이용할 필요 없이 모든 것이 한 곳에서 가능합니다.
원클릭 설정
OpenClaw는 설치가 간편하여 초보자에게 적합합니다.
안전하고 개인 정보 보호가 보장됩니다
OpenClaw는 격리된 Docker 환경에서 호스팅되므로 데이터와 채팅 로그를 사용자가 직접 관리할 수 있습니다.
필요한 모든 것을 하나의 상품으로 이용하세요
OpenClaw를 단 3단계로 간편하게 배포하세요
원클릭으로 OpenClaw를 설치하세요
상품을 시작하시면 설정이 자동으로 진행됩니다. 기술적인 경험은 필요하지 않습니다.
채팅하고 싶은 장소를 선택하세요
텔레그램이나 왓츠앱을 통해 연결하고 몇 초 만에 AI 비서와 대화를 시작하세요.
OpenClaw는 바로 사용할 수 있습니다.
별도의 설정이 필요 없습니다. OpenClaw AI 어시스턴트가 바로 작동하여 업무를 시작할 수 있습니다.
OpenClaw로 무엇을 만들 수 있을까요?
개인 생산성 도우미
OpenClaw는 작업을 관리하고, 미리 알림을 설정하고, 대화를 요약하고, 수동 작업을 최소화하면서 일정을 계획하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
판매 보조원
새로운 문의를 자동으로 처리하고, 연락처 정보를 수집하고, 진지한 잠재 고객과 단순한 질문을 구분합니다.
코딩 도우미
OpenClaw를 이용하면 코드를 작성하고, 개선하고, 디버깅하는 데 도움이 됩니다. 개념을 명확하게 설명하고 개발을 더욱 원활하게 만들어 줄 개선 사항을 제안해 줍니다.
연구원
OpenClaw를 사용하여 정보를 수집하고, 내용을 요약하고, 옵션을 비교하세요. 그러면 몇 시간씩 조사할 필요 없이 더 나은 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
소셜 미디어 플래너
더 이상 텅 빈 페이지를 바라보지 마세요. 게시글 초안을 작성하고, 콘텐츠 아이디어를 구상하고, 발행 일정을 계획하세요.
지원 전문가
OpenClaw는 고객의 일반적인 질문에 답변하고 사용자가 간단한 단계를 따라갈 수 있도록 자동으로 안내합니다. 반복적인 답변 횟수를 줄이고 응답 시간을 단축합니다.
OpenClaw + Hostinger vs. 다른 서비스
Hostinger를 사용하여 OpenClaw를 배포해야 하는 이유는 무엇일까요?
원클릭 설치
OpenClaw를 즉시 실행하세요. 수동 설정이나 복잡한 구성이 필요 없습니다.
AI 크레딧 사전 설치됨
AI 비서는 크레딧을 사용하여 답변을 생성하고 작업을 완료합니다. 크레딧은 이미 추가되어 있으므로 OpenClaw를 바로 사용하실 수 있습니다.
기본적으로 개인 정보 보호 및 보안이 유지됩니다.
OpenClaw는 비공개 저장소에서 실행되므로 데이터와 채팅 기록이 비공개로 유지됩니다.
설정 및 테스트가 완료되었습니다.
처음부터 안정적이고 검증된 OpenClaw 버전을 사용하실 수 있습니다. 테스트 및 호환성 관리는 저희가 담당합니다.
24시간 연중무휴 구동
OpenClaw 어시스턴트는 24시간 내내 온라인 상태를 유지하며, 사용자가 오프라인 상태일 때도 작업과 대화를 처리합니다.
AI는 자체 메일함을 갖게 됩니다
개인 이메일 대신 보안 강화를 위해 별도의 OpenClaw 사서함을 선택할 수 있습니다.
OpenClaw Hostinger FAQ
OpenClaw를 설치하는 데 기술적인 지식이 필요한가요?
전혀 그렇지 않습니다. 원클릭 OpenClaw는 서버를 전혀 다뤄본 적 없는 사람들을 위해 설계되었습니다. 원클릭 배포 기능을 통해 서버 환경 설정부터 AI 구성까지 모든 설치 과정을 간편하게 처리할 수 있습니다. 원하는 요금제를 선택하고 배포 버튼을 클릭하기만 하면 몇 분 안에 개인 AI 비서를 사용할 수 있습니다. 코딩도, 명령줄도, 복잡한 대시보드도 필요 없습니다.
AI 크레딧은 어떻게 작동하며, 외부 계정을 설정해야 하나요?
AI 크레딧은 사전 통합되어 바로 사용 가능합니다. 일반적인 OpenClaw 설정과 달리 OpenAI나 Anthropic 같은 AI 제공업체에 계정을 만들거나 API 키를 생성하거나 기술적인 구성을 처리할 필요가 없습니다. Hostinger 대시보드에서 크레딧을 구매하기만 하면 어시스턴트가 즉시 활성화됩니다. 크레딧이 더 필요할 때는 같은 대시보드에서 바로 충전할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
저의 데이터는 비공개로 안전하게 보호되나요?
물론입니다. 모든 OpenClaw 인스턴스는 자체 격리된 환경에서 실행되므로 데이터와 대화 내용이 다른 사용자와 완전히 분리됩니다. 무단 접근이나 외부 변경을 방지하기 위해 각 컨테이너를 철저히 보호하며, 모든 인스턴스에는 기본적으로 맞춤형 고성능 보안 게이트웨이가 생성됩니다. 별도의 설정 없이 전문가 수준의 보안을 누릴 수 있습니다.
원클릭 OpenClaw와 VPS에서 OpenClaw를 실행하는 것의 차이점은 무엇인가요?
VPS를 사용하면 루트 액세스 권한과 서버에 대한 완벽한 제어 권한을 얻을 수 있지만, 설정, 업데이트 및 보안에 대한 책임도 직접 져야 합니다. 1-click OpenClaw는 이러한 복잡성을 모두 제거합니다. 저희가 인프라를 관리하고, 인스턴스를 최신 안정 버전으로 유지하며, 추가적인 보안 계층을 제공하므로 서버 관리에 신경 쓰지 않고 AI 어시스턴트 사용에만 집중할 수 있습니다. 완벽한 맞춤 설정이 필요한 개발자라면 VPS OpenClaw 플랜이 더 적합합니다.
OpenClaw로 실제로 무엇을 할 수 있나요?
OpenClaw는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 개인 AI 비서입니다. WhatsApp, Telegram, Slack, Discord 등 즐겨 사용하는 메시징 앱과 연결하여 일상적인 작업을 자동화하고, 여러 플랫폼에서 대화를 관리하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 항상 도움을 줄 준비가 되어 있는 디지털 팀원과 같습니다.