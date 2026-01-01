Com um VPS, você tem acesso root e controle total sobre o servidor – mas isso também significa que você é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com instalação em um clique elimina toda essa complexidade: cuidamos da infraestrutura, garantimos a estabilidade da versão e aplicamos camadas extras de proteção. Assim, você mantém o foco no uso do seu assistente de IA, sem precisar gerenciar o servidor. Se você busca personalização completa, nossos planos VPS OpenClaw são a escolha ideal.