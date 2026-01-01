OpenClaw mit einem Klick: Ihr KI-Assistent rund um die Uhr
Holen Sie sich OpenClaw mit einem Klick und automatisieren Sie alltägliche Aufgaben ohne Konfiguration und ohne versteckte Schritte.
KI-Credits vorinstalliert
KI-Credits werden verwendet, um OpenClaw zu starten. Es ist nicht nötig, Drittanbieterplattformen zu nutzen, um KI-Credits einzurichten und aufzuladen – alles befindet sich an einem Ort.
Einrichtung mit einem Klick
OpenClaw lässt sich einfach installieren und ist daher perfekt für Anfänger geeignet.
Sicher und privat
OpenClaw wird in einer isolierten Docker-Umgebung gehostet, das heißt, Daten und Chatprotokolle liegen in Ihrer Hand.
Alles, was Sie brauchen, in einem Paket
OpenClaw in 3 einfachen Schritten bereitstellen
OpenClaw mit einem Klick installieren
Starten Sie Ihren Plan, und wir kümmern uns automatisch um die Einrichtung. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Wählen Sie aus, wo Sie chatten möchten.
Verbinde dich über Telegram oder WhatsApp und starte innerhalb von Sekunden ein Gespräch mit deinem KI-Assistenten.
OpenClaw ist einsatzbereit.
Es ist keine zusätzliche Einrichtung erforderlich, Ihr OpenClaw KI-Assistent ist einsatzbereit und kann sofort loslegen.
Was kann man mit OpenClaw entwickeln?
Persönlicher Produktivitätsassistent
OpenClaw kann Aufgaben verwalten, Erinnerungen einstellen, Gespräche zusammenfassen und Ihnen dabei helfen, Ihren Zeitplan mit weniger manuellem Aufwand zu planen.
Verkäufer
Automatische Bearbeitung neuer Anfragen, Erfassung von Kontaktdaten und Trennung von ernsthaften Interessenten und Gelegenheitsanfragen.
Programmierassistent
Mit OpenClaw können Sie Code schreiben, verbessern und debuggen. Es erklärt Konzepte verständlich und schlägt Verbesserungen vor, um die Entwicklung zu vereinfachen.
Forscher
Nutzen Sie OpenClaw, um Informationen zu sammeln, Inhalte zusammenzufassen und Optionen zu vergleichen. So können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, ohne stundenlang recherchieren zu müssen.
Social-Media-Planer
Nie wieder auf ein leeres Blatt starren. Beiträge entwerfen, Inhaltsideen generieren und Ihren Veröffentlichungsplan erstellen.
Support-Spezialist
Beantworten Sie häufig gestellte Kundenfragen und führen Sie Nutzer automatisch durch einfache Schritte. OpenClaw reduziert wiederholte Antworten und verbessert die Reaktionszeit.
OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern
Warum sollte man OpenClaw mit Hostinger einsetzen?
Einrichtung mit einem Klick
OpenClaw sofort starten. Keine manuelle Einrichtung, keine komplexe Konfiguration.
KI-Credits vorinstalliert
KI-Assistenten verwenden Guthaben, um Antworten zu generieren und Aufgaben zu erledigen. Wir haben dieses Guthaben bereits für Sie hinzugefügt, sodass Sie OpenClaw sofort nutzen können.
Standardmäßig privat und sicher.
OpenClaw läuft auf einem privaten Datenspeicher, sodass Ihre Daten und Chatprotokolle privat bleiben.
Für Sie eingerichtet und getestet
Sie erhalten von Anfang an eine stabile, verifizierte Version von OpenClaw. Wir kümmern uns um Tests und Kompatibilität.
Läuft rund um die Uhr
Ihr OpenClaw-Assistent ist rund um die Uhr online und erledigt Aufgaben und Gespräche auch dann, wenn Sie offline sind.
Ihre KI erhält einen eigenen Posteingang.
Statt Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse können Sie für mehr Sicherheit ein separates OpenClaw-Postfach wählen.