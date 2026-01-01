1-क्लिक ओपनक्लॉ: आपका 24/7 एआई सहायक

आपके AI क्रेडिट पहले से ही एकीकृत हैं और तुरंत उपयोग के लिए तैयार हैं। एक मानक OpenClaw सेटअप के विपरीत, आपको OpenAI या Anthropic जैसे AI प्रदाताओं के साथ खाते बनाने, API कुंजी जनरेट करने या किसी भी तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन को संभालने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने Hostinger डैशबोर्ड के माध्यम से क्रेडिट खरीदें, और आपका सहायक तुरंत सक्रिय हो जाएगा। जब आपको अधिक क्रेडिट की आवश्यकता हो, तो उसी डैशबोर्ड से सीधे टॉप-अप करें - यह इतना आसान है।