OpenClaw en un clic : votre assistant IA disponible 24 h/24 et 7 j/7
Obtenez OpenClaw en un clic et automatisez vos tâches quotidiennes sans aucune configuration et sans étapes cachées.
Crédits IA préinstallés
Les crédits d'IA servent à alimenter OpenClaw. Inutile de passer par des plateformes tierces pour configurer et recharger vos crédits d'IA : tout est centralisé.
Installation en 1 clic
OpenClaw est facile à installer, ce qui le rend idéal pour les débutants.
Sécurisé et privé
OpenClaw est auto-hébergé sur un VPS privé, ce qui signifie que vos données et vos journaux de discussion sont sous votre contrôle.
Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul forfait
Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles
Installez OpenClaw en 1 clic
Commencez votre abonnement, et nous nous occupons de la configuration automatiquement. Aucune compétence technique n'est requise.
Choisissez l'endroit où vous souhaitez discuter.
Connectez-vous via Telegram ou WhatsApp et entamez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.
OpenClaw est prêt à être utilisé
Aucune configuration supplémentaire n'est requise, votre assistant IA OpenClaw est opérationnel et prêt à fonctionner.
Que pouvez-vous construire avec OpenClaw ?
assistant de productivité personnelle
OpenClaw peut gérer les tâches, définir des rappels, résumer les conversations et vous aider à planifier votre emploi du temps avec moins d'efforts manuels.
vendeur
Gérez automatiquement les nouvelles demandes, collectez les coordonnées et distinguez les prospects sérieux des questions informelles.
Assistant de codage
Écrivez, améliorez et déboguez votre code grâce à OpenClaw. Ce logiciel explique clairement les concepts et suggère des améliorations pour un développement plus fluide.
Chercheur
Utilisez OpenClaw pour recueillir des informations, synthétiser du contenu et comparer des options. Vous pourrez ainsi prendre des décisions plus éclairées sans y consacrer des heures de recherche.
planificateur de médias sociaux
Ne restez plus jamais face à une page blanche. Rédigez des brouillons d'articles, générez des idées de contenu et planifiez votre calendrier de publication.
Spécialiste du soutien
Répondez automatiquement aux questions fréquentes des clients et guidez-les pas à pas. OpenClaw réduit les réponses répétitives et améliore le temps de réponse.
OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres solutions
Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger ?
Configuration en 1 clic
Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.
Crédits IA préinstallés
Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Nous les avons déjà ajoutés pour vous ; vous pouvez donc commencer à utiliser OpenClaw immédiatement.
Privé et sécurisé par défaut
OpenClaw fonctionne sur un coffre-fort privé, vos données et vos historiques de conversation restent donc confidentiels.
Configuration et tests effectués pour vous
Vous bénéficiez dès le départ d'une version stable et vérifiée d'OpenClaw. Nous nous chargeons des tests et de la compatibilité.
Fonctionne 24h/24 et 7j/7
Votre assistant OpenClaw reste en ligne 24h/24 et 7j/7, gérant les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.
Votre IA dispose de sa propre boîte de réception
Au lieu d'utiliser votre messagerie personnelle, vous pouvez choisir une boîte mail OpenClaw distincte pour une meilleure sécurité.
FAQ OpenClaw Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?
Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais mis les pieds dans un serveur. Notre déploiement en un clic gère l'installation complète, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant personnel IA est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord complexe.
Comment fonctionnent les crédits IA, et dois-je créer des comptes externes ?
Mes données sont-elles privées et sécurisées ?
Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous verrouillons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.
Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS ?
With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.