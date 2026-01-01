VERSION BÊTA

OpenClaw en un clic : votre assistant IA disponible 24 h/24 et 7 j/7

Obtenez OpenClaw en un clic et automatisez vos tâches quotidiennes sans aucune configuration et sans étapes cachées.

Garantie de remboursement de 30 jours

Crédits IA préinstallés

Les crédits d'IA servent à alimenter OpenClaw. Inutile de passer par des plateformes tierces pour configurer et recharger vos crédits d'IA : tout est centralisé.

Crédits IA préinstallés

Installation en 1 clic

OpenClaw est facile à installer, ce qui le rend idéal pour les débutants.

Installation en 1 clic
Sécurisé et privé

Sécurisé et privé

OpenClaw est auto-hébergé sur un VPS privé, ce qui signifie que vos données et vos journaux de discussion sont sous votre contrôle.

Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul forfait

Démarrez votre abonnement et profitez immédiatement d'OpenClaw avec tout ce dont vous avez besoin.
OpenClaw
Obtenez 24 mois pour CHF 134.16 (prix d'origine : CHF 446.16). Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois.
CHF 18.59
ÉCONOMISEZ 70 %
CHF 5.59 /mois
OpenClaw
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OpenClaw s'est installé automatiquement
Aucuns frais par agent
Contrôle 100% privé
Voir toutes les fonctionnalités
Inclus dans votre pack
OpenClaw s'est installé automatiquement
Aucuns frais par agent
Contrôle 100% privé
Sécurité intégrée
Gérez visuellement vos agents d'IA et vos flux de travail
Utiliser différents modèles d'IA avec des crédits d'IA
WhatsApp et Telegram prêts à l'emploi
Boîte de réception dédiée et sécurisée
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles

Configurer OpenClaw manuellement peut prendre des heures. Avec Hostinger, le lancement est instantané, sans aucune formation supplémentaire.

Installez OpenClaw en 1 clic

Commencez votre abonnement, et nous nous occupons de la configuration automatiquement. Aucune compétence technique n'est requise.

Choisissez l'endroit où vous souhaitez discuter.

Connectez-vous via Telegram ou WhatsApp et entamez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.

OpenClaw est prêt à être utilisé

Aucune configuration supplémentaire n'est requise, votre assistant IA OpenClaw est opérationnel et prêt à fonctionner.

Que pouvez-vous construire avec OpenClaw ?

assistant de productivité personnelle

OpenClaw peut gérer les tâches, définir des rappels, résumer les conversations et vous aider à planifier votre emploi du temps avec moins d'efforts manuels.

vendeur

Gérez automatiquement les nouvelles demandes, collectez les coordonnées et distinguez les prospects sérieux des questions informelles.

Assistant de codage

Écrivez, améliorez et déboguez votre code grâce à OpenClaw. Ce logiciel explique clairement les concepts et suggère des améliorations pour un développement plus fluide.

Chercheur

Utilisez OpenClaw pour recueillir des informations, synthétiser du contenu et comparer des options. Vous pourrez ainsi prendre des décisions plus éclairées sans y consacrer des heures de recherche.

planificateur de médias sociaux

Ne restez plus jamais face à une page blanche. Rédigez des brouillons d'articles, générez des idées de contenu et planifiez votre calendrier de publication.

Spécialiste du soutien

Répondez automatiquement aux questions fréquentes des clients et guidez-les pas à pas. OpenClaw réduit les réponses répétitives et améliore le temps de réponse.

OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres solutions

Quelle est la différence entre OpenClaw chez Hostinger et ses concurrents ? Nous privilégions la simplicité pour que vous puissiez profiter de votre agent IA en quelques secondes.
Hostinger
Autre fournisseur

Vitesse de déploiement

Prêt instantanément.
Installation manuelle et configuration de l'environnement.

Complexité technique

Tout fonctionne dès la sortie de la boîte.
Nécessite des clés API et une configuration manuelle.

Crédits IA

Crédits d'IA préinstallés inclus.
Comptes API externes requis.

Gestion des agents

Interface visuelle conviviale pour gérer les agents d'IA et les flux de travail.
Non

Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger ?

Configuration en 1 clic

Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.

Crédits IA préinstallés

Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Nous les avons déjà ajoutés pour vous ; vous pouvez donc commencer à utiliser OpenClaw immédiatement.

Privé et sécurisé par défaut

OpenClaw fonctionne sur un coffre-fort privé, vos données et vos historiques de conversation restent donc confidentiels.

Configuration et tests effectués pour vous

Vous bénéficiez dès le départ d'une version stable et vérifiée d'OpenClaw. Nous nous chargeons des tests et de la compatibilité.

Fonctionne 24h/24 et 7j/7

Votre assistant OpenClaw reste en ligne 24h/24 et 7j/7, gérant les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.

Votre IA dispose de sa propre boîte de réception

Au lieu d'utiliser votre messagerie personnelle, vous pouvez choisir une boîte mail OpenClaw distincte pour une meilleure sécurité.

Configurez votre OpenClaw dès aujourd'hui

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.
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FAQ OpenClaw Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre système OpenClaw en un clic.

Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?

Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais mis les pieds dans un serveur. Notre déploiement en un clic gère l'installation complète, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant personnel IA est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord complexe.

Comment fonctionnent les crédits IA, et dois-je créer des comptes externes ?

Vos crédits d'IA sont pré-intégrés et prêts à l'emploi immédiatement. Contrairement à une configuration OpenClaw standard, vous n'avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer de clés API ni d'effectuer de configuration technique. Il vous suffit d'acheter des crédits via votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant est opérationnel instantanément. Besoin de plus de crédits ? Rechargez-les directement depuis ce même tableau de bord : c'est aussi simple que ça.

Mes données sont-elles privées et sécurisées ?

Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous verrouillons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.

Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS ?

With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.

Que puis-je faire concrètement avec OpenClaw ?

OpenClaw est votre assistant IA personnel qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur portable est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations multiplateformes, traiter vos prospects, exécuter des automatisations de navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et est toujours prêt à vous aider.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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