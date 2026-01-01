OpenClaw med 1 klik: Din AI-assistent døgnet rundt
Få OpenClaw med 1 klik og automatiser daglige opgaver uden konfiguration og uden skjulte trin.
Forudinstallerede AI-kreditter
AI-kreditter bruges til at aktivere OpenClaw. Der er ingen grund til at gå til tredjepartsplatforme for at oprette og oplade AI-kreditter, det hele er samlet ét sted.
Opsæt med 1 klik
Det er nemt at installere OpenClaw, hvilket gør det perfekt for begyndere.
Sikker og privat
OpenClaw hostes i et isoleret docker-miljø, hvilket betyder, at du har kontrol over data og chatlogfiler.
Få alt hvad du behøver i én pakke
Implementer OpenClaw i 3 nemme trin
Installer OpenClaw med 1 klik
Start din pakke, så håndterer vi opsætningen automatisk. Ingen teknisk erfaring nødvendig.
Vælg, hvor du vil chatte
Opret forbindelse via Telegram eller WhatsApp, og start samtalen med din AI-assistent på få sekunder.
OpenClaw er klar til brug
Ingen yderligere opsætning kræves, din OpenClaw AI-assistent er live og klar til at begynde at arbejde.
Hvad kan man bygge med OpenClaw?
Personlig produktivitetsassistent
OpenClaw kan administrere opgaver, indstille påmindelser, opsummere samtaler og hjælpe dig med at planlægge din tidsplan med mindre manuel indsats.
Salgsassistent
Håndter automatisk nye forespørgsler, indsaml kontaktoplysninger og sorter seriøse potentielle kunder fra tilfældige spørgsmål.
Kodningsassistent
Skriv, forbedr og fejlfind kode med hjælp fra OpenClaw. Programmet forklarer koncepter tydeligt og foreslår forbedringer for at gøre udviklingen mere problemfri.
Researcher
Brug OpenClaw til at indsamle information, opsummere indhold og sammenligne muligheder. Så du kan træffe mere informerede beslutninger uden timevis af research.
SoMe-planlægger
Stir aldrig på en blank side igen. Lav kladder til indlæg, generer indholdsidéer, og planlæg din udgivelsesplan.
Supportspecialist
Besvar almindelige kundespørgsmål og guide brugerne automatisk gennem enkle trin. OpenClaw reducerer gentagne svar og forbedrer svartiden.
OpenClaw med Hostinger vs. andre
Hvorfor implementere OpenClaw med Hostinger?
Opsætning med 1 klik
Start OpenClaw med det samme. Ingen manuel opsætning, ingen kompleks konfiguration.
AI-kreditter forudinstalleret
AI-assistenter bruger kreditter til at generere svar og udføre opgaver. Vi har allerede tilføjet dem til dig, så du kan begynde at bruge OpenClaw med det samme.
Privat og sikker som standard
OpenClaw kører på en privat server, så dine data og chatlogfiler forbliver private.
Opsat og testet for dig
Du får en stabil, verificeret version af OpenClaw lige fra starten. Vi håndterer test og kompatibilitet.
Kører døgnet rundt
Din OpenClaw-assistent forbliver online døgnet rundt og håndterer opgaver og samtaler, selv når du er offline.
Din AI får sin egen indbakke
I stedet for at bruge din personlige e-mail, kan du vælge en separat OpenClaw-postkasse for bedre sikkerhed.
Ofte stillede spørgsmål om OpenClaw Hostinger
Har jeg brug for teknisk viden for at opsætte OpenClaw?
Slet ikke. 1-kliks OpenClaw er designet til folk, der aldrig har rørt en server i deres liv. Vores 1-kliks implementering håndterer hele installationen - fra servermiljøet til AI-konfigurationen. Du skal blot vælge din pakke, klikke på implementering, og så er din personlige AI-assistent live inden for få minutter. Ingen kodning, ingen kommandolinjer, ingen komplicerede dashboards.
Hvordan fungerer AI-kreditter, og skal jeg oprette eksterne konti?
Dine AI-credits er allerede integreret og klar til brug fra start. I modsætning til en standard OpenClaw-opsætning behøver du ikke oprette konti hos AI-udbydere som OpenAI eller Anthropic, generere API-nøgler eller håndtere teknisk opsætning. Køb blot credits via dit Hostinger-dashboard, så er din assistent klar med det samme. Når du får brug for flere, kan du fylde op direkte fra det samme dashboard — så enkelt er det.
Er mine data private og sikre?
Absolut. Hver OpenClaw-instans kører i sit eget isolerede miljø, hvilket betyder, at dine data og samtaler er fuldstændig adskilt fra andre brugeres. Vi låser hver container for at forhindre uautoriseret adgang eller eksterne ændringer, og hver instans leveres med en brugerdefineret, højkompleks sikkerhedsgateway, der genereres som standard. Du får professionel beskyttelse uden at skulle konfigurere noget selv.
Hvad er forskellen på 1-klik OpenClaw og at køre OpenClaw på en VPS?
Med en VPS får du fuld root-adgang og total kontrol over serveren – men det betyder også, at du er ansvarlig for opsætning, opdateringer og sikkerhed. 1-kliks OpenClaw fjerner al den kompleksitet. Vi håndterer infrastrukturen, holder din instans på den seneste stabile version og tilføjer ekstra lag af sikkerhed – så du udelukkende kan fokusere på at bruge din AI-assistent og ikke på at administrere en server. Hvis du er udvikler og ønsker fuld tilpasning, er vores VPS OpenClaw-abonnementer et bedre valg.
Hvad kan jeg egentlig gøre med OpenClaw?
OpenClaw er din personlige AI-assistent, der arbejder døgnet rundt, selv når din bærbare computer er lukket. Du kan forbinde den til dine foretrukne beskedapps – herunder WhatsApp, Telegram, Slack og Discord – og bruge den til at automatisere daglige opgaver, administrere samtaler på tværs af platforme, håndtere leads, køre browserautomatiseringer og meget mere. Tænk på det som et digitalt teammedlem, der aldrig sover og altid er klar til at hjælpe.