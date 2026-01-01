VERSION BÊTA

OpenClaw en un clic : votre assistant IA disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Procurez-vous OpenClaw en un clic et automatisez vos tâches quotidiennes sans configuration ni étapes cachées.

Garantie de remboursement de 30 jours

Crédits IA pré-installés

Les crédits d'IA servent à alimenter OpenClaw. Pas besoin de passer par des plateformes tierces pour configurer et recharger vos crédits d'IA : tout est centralisé.

Crédits IA pré-installés

Installation en un clic

OpenClaw est facile à installer, ce qui en fait une solution idéale pour les débutants.

Installation en un clic
Sécurisé et privé

Sécurisé et privé

OpenClaw est hébergé dans un environnement Docker isolé, vous assurant un contrôle sur vos données et vos journaux de conversation.

Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul forfait

Démarrez votre forfait et profitez d’OpenClaw dès maintenant, avec tout ce dont vous avez besoin.
OpenClaw
Obtenez 24 mois pour CA$ 234.96 (prix d'origine : CA$ 782.16). Renouvellement au prix de CA$ 24.49/mois.
CA$ 32.59
ÉCONOMISEZ 70 %
CA$ 9.79 /mois
OpenClaw
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Obtenez 24 mois pour CA$ 234.96 (prix d'origine : CA$ 782.16). Renouvellement au prix de CA$ 24.49/mois.
OpenClaw s'est installé automatiquement
Aucun frais par agent
Contrôle 100 % privé
Voir toutes les fonctionnalités
Inclus dans votre pack
OpenClaw s'est installé automatiquement
Aucun frais par agent
Contrôle 100 % privé
Sécurité intégrée
Gérez visuellement vos agents d'IA et vos flux de travail
Utiliser différents modèles d'IA avec des crédits d'IA
WhatsApp et Telegram prêts à l'emploi
Boîte de réception dédiée et sécurisée
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles

Configurer OpenClaw manuellement peut prendre des heures. Avec Hostinger, le lancement est instantané, sans aucune formation supplémentaire.

Installez OpenClaw en un clic

Choisissez votre forfait et nous nous occupons automatiquement de la configuration. Aucune compétence technique requise.

Choisissez où vous souhaitez discuter

Connectez-vous par Telegram ou WhatsApp et commencez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.

OpenClaw est prêt à être utilisé

Aucune configuration supplémentaire requise : votre assistant IA OpenClaw est en ligne et prêt à commencer.

Que pouvez-vous créer avec OpenClaw?

Assistant personnel de productivité

OpenClaw peut gérer vos tâches, créer des rappels, résumer des conversations et vous aider à planifier votre horaire en réduisant les tâches manuelles.

Assistant aux ventes

Gérez automatiquement les nouvelles demandes, recueillez les coordonnées et distinguez les clients potentiels des simples demandes d’information.

Assistant de codage

Rédigez, améliorez et déboguez votre code avec OpenClaw. Il explique les concepts de façon claire et suggère des améliorations pour faciliter le développement.

Chercheur

Utilisez OpenClaw pour recueillir des informations, synthétiser du contenu et comparer des options. Vous pourrez ainsi prendre des décisions plus éclairées sans y consacrer des heures de recherche.

Planificateur de médias sociaux

Dites adieu à la page blanche. Rédigez des articles, trouvez des idées de contenu et planifiez votre calendrier de publication.

Spécialiste du soutien

Répondez automatiquement aux questions fréquentes des clients et guidez-les pas à pas. OpenClaw réduit les réponses répétitives et améliore le temps de réponse.

OpenClaw avec Hostinger comparé aux autres

Quelle est la différence entre OpenClaw de Hostinger et les compétiteurs? Nous misons sur la simplicité pour que vous puissiez profiter de votre agent IA en quelques secondes.
Hostinger
Autre fournisseur

Vitesse de déploiement

Prêt instantanément.
Installation manuelle et configuration de l'environnement.

Complexité technique

Tout fonctionne dès le départ.
Nécessite des clés IPA et une configuration manuelle.

Crédits IA

Crédits d'IA pré-installés inclus.
Comptes IPA externes requis.

Gestion des agents

Interface visuelle conviviale pour gérer les agents d'IA et les processus.
Non

Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger?

Configuration en un clic

Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.

Crédits IA pré-installés

Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Des crédits sont déjà inclus pour vous permettre d’utiliser OpenClaw dès maintenant.

Privé et sécurisé par défaut

OpenClaw fonctionne dans un environnement privé sécurisé : vos données et vos journaux de conversation demeurent confidentiels.

Configuré et testé pour vous

Dès le départ, vous obtenez une version stable et éprouvée d’OpenClaw. On s'occupe des tests et de la compatibilité.

Disponible 24 h/24, 7 j/7

Votre assistant OpenClaw est disponible en ligne en tout temps, prenant en charge les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.

Votre IA a sa propre boîte de réception

Au lieu d'utiliser votre courriel personnel, vous pouvez choisir une boîte courriel OpenClaw distincte pour une meilleure sécurité.

Configurez OpenClaw dès aujourd’hui

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.
Configurez OpenClaw dès aujourd’hui

FAQ OpenClaw Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre système OpenClaw en un seul clic.

Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw?

Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais utilisé de serveur. Notre déploiement en un clic s'occupe de tout, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant IA personnel est prêt en quelques minutes. Sans code, sans lignes de commande, sans complexité.

Comment fonctionnent les crédits IA et dois-je configurer des comptes externes?

Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à être utilisés dès le départ. Contrairement à une configuration OpenClaw standard, vous n’avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d’IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer des clés IPA ni de gérer une quelconque configuration technique. Il vous suffit d’acheter des crédits à partir de votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant sera activé instantanément. Lorsque vous aurez besoin de plus de crédits, vous pourrez en ajouter directement à partir du même tableau de bord — c’est aussi simple que ça.

Mes données sont-elles privées et sécurisées?

Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont complètement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez ainsi d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.

Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS?

Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur le serveur, mais cela signifie également que vous êtes responsable de la configuration, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, maintenons votre instance à jour avec la dernière version stable et ajoutons des couches de sécurité supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation de votre assistant IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous recherchez une personnalisation complète, nos forfaits VPS OpenClaw sont plus adaptées.

Que puis-je faire concrètement avec OpenClaw?

OpenClaw est votre assistant IA personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations à travers les plateformes, interagir avec les clients potentiels, exécuter des automatisations dans le navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui est infatigable et toujours prêt à vous aider.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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