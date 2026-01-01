OpenClaw en un clic : votre assistant IA disponible 24 h/24 et 7 j/7
Obtenez OpenClaw en un clic et automatisez vos tâches quotidiennes sans aucune configuration et sans étapes cachées.
Crédits IA préinstallés
Les crédits d'IA servent à alimenter OpenClaw. Inutile de passer par des plateformes tierces pour configurer et recharger vos crédits d'IA : tout est centralisé.
Installation en 1 clic
OpenClaw est facile à installer, ce qui le rend idéal pour les débutants.
Sécurisé et privé
OpenClaw fonctionne dans un environnement Docker isolé, vous gardez ainsi le contrôle total de vos données et de vos journaux de conversation.
Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul forfait
Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles
Installez OpenClaw en 1 clic
Commencez votre abonnement, et nous nous occupons de la configuration automatiquement. Aucune compétence technique n'est requise.
Choisissez l'endroit où vous souhaitez discuter.
Connectez-vous via Telegram ou WhatsApp et entamez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.
OpenClaw est prêt à être utilisé
Aucune configuration supplémentaire n'est requise, votre assistant IA OpenClaw est opérationnel et prêt à fonctionner.
Que pouvez-vous construire avec OpenClaw ?
Assistant de productivité personnelle
OpenClaw peut gérer les tâches, définir des rappels, résumer les conversations et vous aider à planifier votre emploi du temps avec moins d'efforts manuels.
vendeur
Gérez automatiquement les nouvelles demandes, collectez les coordonnées et distinguez les prospects sérieux des questions informelles.
Assistant de codage
Écrivez, améliorez et déboguez votre code grâce à OpenClaw. Ce logiciel explique clairement les concepts et suggère des améliorations pour un développement plus fluide.
Chercheur
Utilisez OpenClaw pour recueillir des informations, synthétiser du contenu et comparer des options. Vous pourrez ainsi prendre des décisions plus éclairées sans y consacrer des heures de recherche.
Planificateur de médias sociaux
Ne restez plus jamais face à une page blanche. Rédigez des brouillons d'articles, générez des idées de contenu et planifiez votre calendrier de publication.
Spécialiste du soutien
Répondez automatiquement aux questions fréquentes des clients et guidez-les pas à pas. OpenClaw réduit les réponses répétitives et améliore le temps de réponse.
OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres solutions
Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger ?
Configuration en 1 clic
Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.
Crédits IA préinstallés
Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Nous les avons déjà ajoutés pour vous ; vous pouvez donc commencer à utiliser OpenClaw immédiatement.
Privé et sécurisé par défaut
OpenClaw fonctionne dans un coffre-fort privé, ce qui garantit que vos données et vos historiques de discussion restent privés.
Configuration et tests effectués pour vous
Vous bénéficiez dès le départ d'une version stable et vérifiée d'OpenClaw. Nous nous chargeons des tests et de la compatibilité.
Fonctionne 24h/24 et 7j/7
Votre assistant OpenClaw reste en ligne 24h/24 et 7j/7, gérant les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.
Votre IA dispose de sa propre boîte de réception
Au lieu d'utiliser votre messagerie personnelle, vous pouvez choisir une boîte mail OpenClaw distincte pour une meilleure sécurité.
FAQ OpenClaw Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?
Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais mis les pieds dans un serveur. Notre déploiement en un clic gère l'installation complète, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant personnel IA est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord complexe.
Comment fonctionnent les crédits IA, et dois-je créer des comptes externes ?
Mes données sont-elles privées et sécurisées ?
Absolument. Chaque instance d’OpenClaw fonctionne dans un environnement isolé qui lui est propre, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur afin d’empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est livrée par défaut avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe. Vous bénéficiez d’une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.
Quelle est la différence entre OpenClaw en 1 clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS ?
Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur le serveur, mais cela signifie également que vous êtes responsable de la configuration, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, maintenons votre instance à jour avec la dernière version stable et ajoutons des couches de sécurité supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation de votre assistant IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous êtes un développeur souhaitant une personnalisation complète, nos offres VPS OpenClaw sont plus adaptées.