一键启动 OpenClaw：您的全天候24小时 AI 助手

一个套餐即可满足您的所有需求
只需三步即可轻松部署 OpenClaw
一键安装 OpenClaw
获取您的套餐，我们将自动完成设置。无需任何技术经验。
选择进行对话的渠道
通过 Telegram 或 WhatsApp ，在几秒钟内与您的 AI 助手开始对话。
OpenClaw 已准备就绪
无需额外设置，您的 OpenClaw AI 助手已准备就绪。
用 OpenClaw 可以构建什么？
个人效率助手
OpenClaw 可以管理任务、设置提醒、总结对话，并帮助您以更少的手动操作规划日程。
销售助理
自动处理新咨询，收集联系方式，并将潜在客户与普通咨询区分开来。
编码助手
借助 OpenClaw，您可以编写、改进和调试代码。它能清晰地解释概念，并提供改进建议，让开发过程更加顺畅。
研究员
使用 OpenClaw 收集信息、总结内容并对选项进行比较。这样您无需数小时研究也可以根据参考信息直接做出更明智的决定。
社交媒体策划师
再也不用对着空白页面发呆了。撰写文章草稿，构思内容创意，并规划发布计划。
服务专员
自动回答常见客户问题并引导用户完成简单步骤。OpenClaw 可减少重复回复并提高响应速度。
OpenClaw Hostinger托管 vs. 其他提供商
为什么选择用 Hostinger 来部署 OpenClaw？
一键设置
立即启动 OpenClaw。无需手动设置，无需复杂配置。
预装AI积分
AI 助手使用积分来生成回复和完成任务。我们已经为您添加了积分，您可以立即开始使用 OpenClaw。
默认的私有性和安全性
OpenClaw 运行在私有库上，因此您的数据和聊天记录将保持私密。
为您完成设置和测试
从一开始就获得稳定、经过验证的OpenClaw版本。我们来负责测试和兼容性。
全天候24小时运行
您的 OpenClaw 助手全天候在线，即便您离线了，它也能持续处理任务和对话。
您的AI拥有自己的收件箱
为了更高的安全性，您可以使用独立的 OpenClaw 邮箱，而不是您的个人电子邮件。
OpenClaw Hostinger 常见问题解答
我需要特定的技术知识才能设置 OpenClaw 吗？
完全不需要。OpenClaw 一键部署专为从未接触过服务器的用户设计。我们的一键部署功能可处理从服务器环境到 AI 配置的整个安装过程。只需选择您的套餐，点击部署，您的个人 AI 助手即可在几分钟内上线。无需编码，无需命令行，也没有复杂的控制面板。
AI积分的使用方法是什么？我需要设置外部账户吗？
您的AI积分已预装，开箱即可使用。与标准的OpenClaw设置不同，您无需在OpenAI或Anthropic等AI提供商处创建帐户、生成API密钥或进行任何技术配置。只需通过Hostinger控制面板购买积分，即可立即启动您的助手。需要更多积分时，从同一控制面板充值即可——就是这么简单。
我的数据有隐私保护吗？安全吗？
当然。每个 OpenClaw 实例都在其独立的隔离环境中运行，这代表您的数据和对话与其他用户完全隔离。我们对每个容器进行严格锁定，以防止未经授权的访问或外部更改，并且每个实例都默认配备一个定制的、高度复杂的安全网关。您无需自行配置任何内容，即可获得专业级的安全保护。
一键运行 OpenClaw 和在 VPS 上运行 OpenClaw 有什么区别？
通过 VPS，您获得完整的根访问权限和对服务器的完全控制权——但这同时也意味着您需要对设置、更新和安全负责。一键式 OpenClaw 可以消除所有这些复杂性。我们负责基础设施，确保您的实例始终运行在最新的稳定版本上，并添加额外的安全层——因此您可以完全专注于使用您的 AI 助手，无需管理服务器。如果您是一位需要完全自定义的开发者，我们的VPS OpenClaw 套餐更适合您。
OpenClaw 到底能做什么？
OpenClaw 是您的个人 AI 助手，即使您的笔记本电脑处于关闭状态，它仍全天候 24 小时工作。您可以将其连接到您常用的即时通讯应用，例如 WhatsApp、Telegram、Slack 和 Discord，并用它来自动化日常任务、管理跨平台对话、处理销售线索、运行浏览器自动化程序等等。您可以把它想象成一位不需要休息、随时提供帮助的数字团队成员。