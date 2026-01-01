Egykattintásos OpenClaw: A non-stop elérhető AI-asszisztens
Szerezze be az OpenClaw-t egyetlen kattintással, és automatizálja napi feladatait külön konfiguráció és rejtett lépések nélkül.
Előre telepített AI-kreditek
Az OpenClaw promptolására AI-kreditek használhatók. Ezek beállításához és feltöltéséhez nem kell külső platformokra támaszkodnia, minden egy helyen van.
Egykattintásos beállítás
Az OpenClaw könnyen telepíthető, így kezdők számára tökéletes.
Biztonságos és privát
Az OpenClaw elszigetelt docker környezetben fut, így az adatok és a csevegési naplók felett Ön rendelkezik.
Minden, ami kellhet, egyetlen csomagban
Az OpenClaw telepítése 3 egyszerű lépésben
OpenClaw-telepítés egyetlen kattintással
Válassza ki csomagját, és mi automatikusan elvégezzük a beállításokat. Nincs szükség számítástechnikai ismeretekre.
Válassza ki, hol szeretne csevegni
Csatlakozzon Telegramon vagy WhatsAppon keresztül, és másodpercek alatt beszélgethet AI-asszisztensével.
Az OpenClaw használatra kész
Nincs szükség további beállításokra, az OpenClaw AI-asszisztens máris készen áll a munkára.
Mit lehet fejleszteni az OpenClaw-val?
Személyes produktivitási asszisztens
Az OpenClaw kezeli a feladatokat, beállítja az emlékeztetőket, összefoglalja a beszélgetéseket, és segít az ütemterv kidolgozásában, így kevesebb manuális erőfeszítésre van szükség.
Értékesítési asszisztens
Automatikusan kezeli az új megkereséseket, összegyűjti az elérhetőségeket, és szétválasztja a komoly érdeklődőket a kötetlen kérdésektől.
Kódolási asszisztens
Írjon, fejlesszen és javítson kódot az OpenClaw segítségével. Az eszköz világosan magyarázza a koncepciókat és javaslatokat tesz a gördülékenyebb fejlesztés érdekében.
Kutató
Használja az OpenClaw-t információgyűjtésre, tartalom összefoglalására és lehetőségek összehasonlítására. Így megalapozottabb döntéseket hozhat órákig tartó kutatás nélkül.
Közösségimédia-tervező
Soha többé nem kell az üres lappal szemeznie. Vázoljon fel bejegyzéseket, generáljon tartalomötleteket, és dolgozza ki a publikálási ütemtervet.
Támogatási szakértő
Válaszoljon az ügyfelek gyakori kérdéseire, és adjon automatikus útmutatást felhasználóinak egyszerű lépésekben. Az OpenClaw csökkenti az ismétlődő válaszok számát és javítja a válaszidőt.
OpenClaw a Hostingerrel vagy másokkal
Miért érdemes OpenClaw-t telepíteni a Hostingerrel?
Egykattintásos beállítás
Indítsa el az OpenClaw-t azonnal. Nincs manuális beállítás, nincs bonyolult konfiguráció.
Előre telepített AI-kreditek
Az AI-asszisztensek krediteket használnak a válaszok generálására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére. Ezeket már hozzáadtuk, így azonnal elkezdheti használni az OpenClaw-t.
Privát és biztonságos
Az OpenClaw privát tárolón fut, így adatai és csevegési naplói is privátak maradnak.
Beállítás és tesztelés
Már a kezdetektől fogva egy stabil, ellenőrzött OpenClaw verziót kap. A tesztelésről és a kompatibilitásról mi gondoskodunk.
Folyamatosan fut
Az OpenClaw-asszisztens éjjel-nappal elérhető marad online, és akkor is kezeli a feladatokat és a beszélgetéseket, ha Ön éppen nem kapcsolódik a hálóra.
Külön AI-postafiók
Személyes e-mail-cím használata helyett választhat egy külön OpenClaw-postafiókot a nagyobb biztonság érdekében.
OpenClaw Hostinger GYIK
Szükségem van bármilyen technikai tudásra az OpenClaw beállításához?
Egyáltalán nem. Az egykattintásos OpenClaw olyan emberek számára készült, akik sosem használtak még szervert. Az egykattintásos telepítési funkció a teljes telepítést megoldja – a szerver környezetétől az AI konfigurációjáig. Csak válasszon csomagot, kattintson a telepítésre, és személyes AI-asszisztense percek alatt elkészül. Programozás, parancssorok vagy bonyolult irányítópultok nélkül.
Hogyan működnek az AI-kreditek, és kell-e külső fiókokat beállítanom?
Az AI-krediteket a rendszer előre integrálja, és azonnal használatra készek. Egy standard OpenClaw beállítással ellentétben nem kell külön fiókokat létrehoznia olyan AI szolgáltatóknál, mint az OpenAI vagy az Anthropic; nem kell API-kulcsokat generálnia, vagy bármilyen technikai konfigurációt kezelnie. Egyszerűen vásároljon krediteket a Hostinger irányítópultján keresztül, és asszisztense azonnal életre kel. Ha többre van szüksége, közvetlenül ugyanarról az irányítópultról feltöltheti kreditjeit – ilyen egyszerű az egész.
Biztonságban vannak az adataim?
Teljesen. Minden OpenClaw példány saját, elszigetelt környezetben fut, ami azt jelenti, hogy az adatai és beszélgetései teljesen elkülönülnek a többi felhasználótól. Minden konténert lezárunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést vagy a külső változtatásokat. Minden példányhoz alapértelmezetten egyedi, nagy komplexitású biztonsági átjáró tartozik. Professzionális szintű védelmet kap anélkül, hogy bármit is konfigurálnia kellene.
Mi a különbség az egykattintásos OpenClaw és az OpenClaw VPS-en történő futtatása között?
Egy VPS-sel teljes root hozzáférést és teljes irányítást kap a szerver felett – ez azonban azt is jelenti, hogy a beállításért, a frissítésekért és a biztonságért Ön felel. Az egykattintásos OpenClaw kiküszöböli ezeket a komplex lépéseket. Az infrastruktúrát mi kezeljük, a példányát a legújabb stabil verzión tartjuk, és további biztonsági rétegeket adunk a szolgáltatáshoz. Így Ön teljes mértékben az AI-asszisztens használatára koncentrálhat, a szerver kezelésével nem kell bajlódnia. Ha Ön fejlesztőként teljesen testreszabható megoldást szeretne, akkor OpenClaw VPS csomagjaink jobban megfelelnek majd az igényeinek.
Mire használhatom valójában az OpenClaw-t?
OpenClaw az Ön személyes AI-asszisztense, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopját kikapcsolja. Csatlakoztathatja kedvenc üzenetküldő alkalmazásaihoz, beleértve a WhatsAppot, a Telegramot, a Slacket és a Discordot is. Használhatja napi feladatainak automatizálására, a platformok közötti beszélgetések kezelésére, érdeklődők kezelésére, böngészőautomatizálások futtatására és még sok másra. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattagra, amely soha nem alszik, és mindig készen áll, hogy segítsen Önnek.