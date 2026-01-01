OpenClaw بضغطة زر واحدة: مساعدك الذكي الذي يعمل على مدار الساعة.

احصل على OpenClaw بنقرة واحدة وقم بأتمتة المهام اليومية بدون أي إعدادات أو خطوات مخفية.

رصيد الذكاء الاصطناعي مثبت مسبقًا

تُستخدم أرصدة الذكاء الاصطناعي لتفعيل OpenClaw. لا حاجة للجوء إلى منصات خارجية لإعداد أرصدة الذكاء الاصطناعي وشحنها، فكل شيء متوفر في مكان واحد.

إعداد بنقرة واحدة

من السهل تثبيت برنامج OpenClaw، مما يجعله مثالياً للمبتدئين.

آمن وخاص

تتم استضافة OpenClaw داخل بيئة Docker معزولة، مما يضمن بقاء البيانات وسجلات المحادثات تحت سيطرتك الكاملة.

احصل على كل ما تحتاجه في خطة واحدة

ابدأ خطتك واستمتع بـ OpenClaw على الفور مع كل ما تحتاجه.
OpenClaw
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,535.76 (السعر العادي MAD 5,135.76). يتم التجديد بسعر MAD 160.99/الشهر.
MAD 213.99
وفِّر 70%
MAD 63.99 /الشهر
تم تثبيت OpenClaw تلقائيًا
لا توجد رسوم لكل وكيل
تحكم خاص بنسبة 100%
أمان مدمج
إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل بشكل مرئي
استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة مع أرصدة الذكاء الاصطناعي
جاهز لتطبيقات واتساب وتليجرام
صندوق بريد مخصص وآمن
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ثبت OpenClaw في 3 خطوات سهلة

قد يستغرق إعداد OpenClaw يدويًا ساعات. أما مع Hostinger، فيمكنك تشغيله فورًا، دون الحاجة إلى تعلم أي شيء جديد.

قم بتثبيت OpenClaw بنقرة واحدة

ابدأ خطتك، وسنتولى الإعداد تلقائيًا. لا حاجة لأي خبرة تقنية.

اختر المكان الذي ترغب في الدردشة فيه

تواصل عبر تيليجرام أو واتساب وابدأ المحادثة مع مساعدك الذكي في ثوانٍ.

برنامج OpenClaw جاهز للاستخدام

لا حاجة لأي إعدادات إضافية، مساعدك الذكي OpenClaw يعمل الآن وجاهز لبدء العمل.

ما الذي يمكنك بناؤه باستخدام OpenClaw؟

مساعد شخصي لزيادة الإنتاجية

يستطيع برنامج OpenClaw إدارة المهام، وتعيين التذكيرات، وتلخيص المحادثات، ومساعدتك في تخطيط جدولك الزمني بجهد يدوي أقل.

مساعد مبيعات

معالجة تلقائية للاستفسارات الجديدة، جمع بيانات التواصل، وفرز العملاء الجادين عن الأسئلة العابرة.

مساعد برمجة

اكتب وحسّن وصحح الأخطاء البرمجية بمساعدة OpenClaw. يشرح البرنامج المفاهيم بوضوح ويقترح تحسينات لجعل عملية التطوير أكثر سلاسة.

الباحث

استخدم OpenClaw لجمع المعلومات، تلخيص المحتوى، والمقارنة بين الخيارات؛ لتتخذ قرارات مدروسة ومبنية على معطيات دقيقة، دون إضاعة ساعات في البحث اليدوي.

مخطط وسائل التواصل الاجتماعي

وداعاً لعقدة الصفحة البيضاء؛ صِغ منشوراتك، ابتكر أفكاراً لمحتواك، وخطط لجدول نشرك بذكاء.

أخصائي دعم

أجب على أسئلة العملاء الشائعة ووجّه المستخدمين عبر خطوات بسيطة تلقائيًا. يقلل OpenClaw من الردود المتكررة ويحسّن وقت الاستجابة.

OpenClaw مع Hostinger مقابل الخيارات الأخرى

ما الفرق بين OpenClaw في Hostinger والمنافسين؟ نحن نركز على البساطة، حتى تتمكن من الاستمتاع بوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في ثوانٍ.
Hostinger
مقدم خدمة آخر

سرعة النشر

جاهز فوراً.
التثبيت اليدوي وإعداد البيئة.

التعقيد التقني

كل شيء جاهز للعمل فوراً.
يتطلب مفاتيح API وتكوينًا يدويًا.

أرصدة الذكاء الاصطناعي

تتضمن الحزمة رصيد الذكاء الاصطناعي المثبت مسبقًا.
يلزم وجود حسابات API خارجية.

إدارة الوكلاء

واجهة مرئية سهلة الاستخدام لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل.
لا

لماذا عليك تثبيت OpenClaw على Hostinger؟

إعداد بنقرة واحدة

قم بتشغيل OpenClaw فوراً. لا حاجة إلى إعداد يدوي أو تكوين معقد.

رصيد الذكاء الاصطناعي مثبت مسبقًا

تستخدم المساعدات الذكية أرصدة لتوليد الردود وإتمام المهام؛ لقد أضفناها لك بالفعل، لتبدأ باستخدام OpenClaw فوراً.

خاص وآمن بشكل افتراضي

يعمل OpenClaw داخل خزنة خاصة، مما يضمن بقاء بياناتك وسجلات دردشتك سرية ومحمية.

تم إعداده واختباره من أجلك

ستحصل على نسخة مستقرة وموثقة من برنامج OpenClaw منذ البداية. نحن نتولى اختبار البرنامج وضمان توافقه.

يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يبقى مساعد OpenClaw الخاص بك متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة، ويتولى المهام والمحادثات حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

يحصل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك على صندوق بريد خاص به

بدلاً من استخدام بريدك الإلكتروني الشخصي، يمكنك اختيار صندوق بريد منفصل في OpenClaw لأمان أكثر.

قم بإعداد OpenClaw الخاص بك اليوم

جرّبه بدون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. راجع سياسة الاسترداد لمزيد من المعلومات.
الأسئلة الشائعة حول OpenClaw Hostinger

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول OpenClaw بنقرة واحدة.

هل أحتاج إلى أي معرفة تقنية لإعداد برنامج OpenClaw؟

لا على الإطلاق. تم تصميم OpenClaw بنقرة واحدة للأشخاص الذين لم يسبق لهم التعامل مع خادم في حياتهم. تتولى عملية التثبيت بنقرة واحدة عملية التثبيت بالكامل - من بيئة الخادم إلى تكوين الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى اختيار خطتك، والنقر على "تثبيت"، وسيكون مساعدك الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي جاهزًا للعمل في غضون دقائق. لا حاجة إلى كتابة أكواد، ولا استخدام أوامر سطرية، ولا لوحات تحكم معقدة.

كيف تعمل أرصدة الذكاء الاصطناعي، وهل أحتاج إلى إنشاء حسابات خارجية؟

تأتي أرصدة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مدمجة وجاهزة للاستخدام فورًا. على عكس إعداد OpenClaw القياسي، لست بحاجة إلى إنشاء حسابات لدى مزودي الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI أو Anthropic، أو إنشاء مفاتيح API، أو التعامل مع أي إعدادات تقنية. ما عليك سوى شراء الأرصدة من خلال لوحة تحكم Hostinger، وسيتم تشغيل مساعدك على الفور. عندما تحتاج إلى المزيد، يمكنك إعادة شحن رصيدك مباشرةً من لوحة التحكم نفسها - الأمر بهذه البساطة.

هل بياناتي خاصة وآمنة؟

بالتأكيد. يعمل كل إصدار من OpenClaw في بيئة معزولة خاصة به، مما يعني أن بياناتك ومحادثاتك منفصلة تمامًا عن المستخدمين الآخرين. نقوم بتأمين كل حاوية لمنع الوصول غير المصرح به أو التغييرات الخارجية، ويأتي كل إصدار مزودًا ببوابة أمان مخصصة وعالية التعقيد يتم إنشاؤها افتراضيًا. ستحصل على حماية احترافية دون الحاجة إلى ضبط أي شيء بنفسك.

ما الفرق بين تفعيل OpenClaw بنقرة واحدة وتشغيله يدوياً على خادم افتراضي خاص (VPS)؟

مع الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، ستحصل على صلاحيات الجذر الكاملة (Root Access) وتحكم مطلق في السيرفر — لكن هذا يعني أيضاً أنك المسؤول عن الإعداد، التحديثات، والأمان. في المقابل، يزيل خيار OpenClaw بضغطة زر واحدة (1-click) كل هذه التعقيدات؛ فنحن نتولى إدارة البنية التحتية، ونضمن بقاء نسختك على أحدث إصدار مستقر، مع إضافة طبقات أمان إضافية — لتتمكن من التركيز كلياً على استخدام مساعدك الذكي، لا على إدارة السيرفر. أما إذا كنت مطوراً يرغب في تخصيص كامل للنظام، فإن خططنا لـ VPS OpenClaw هي الخيار الأنسب لك.

ما الذي يمكنني فعله فعلياً باستخدام برنامج OpenClaw؟

OpenClaw هو مساعدك الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون حاسوبك المحمول مغلقًا. يمكنك ربطه بتطبيقات المراسلة المفضلة لديك، بما في ذلك واتساب، وتليجرام، وسلاك، وديسكورد، واستخدامه لأتمتة المهام اليومية، وإدارة المحادثات عبر مختلف المنصات، والتعامل مع العملاء المحتملين، وتشغيل عمليات الأتمتة في المتصفح، وغير ذلك الكثير. اعتبره عضوا في فريقك الرقمي لا ينام أبدًا ومستعد دائمًا للمساعدة.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

