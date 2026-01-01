BETA VERSIJA

„OpenClaw" vienu spustelėjimu: jūsų dirbtinio intelekto asistentas visą parą

Vienu spustelėjimu gaukite „OpenClaw“ ir automatizuokite kasdienes užduotis be jokios konfigūracijos ir paslėptų veiksmų.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Iš anksto įdiegti dirbtinio intelekto kreditai

Dirbtinio intelekto kreditai naudojami „OpenClaw“ paleidimui. Nereikia kreiptis į trečiųjų šalių platformas, kad nustatytumėte ir papildytumėte dirbtinio intelekto kreditus – viskas yra vienoje vietoje.

Nustatykite vienu spustelėjimu

„OpenClaw“ lengva įdiegti, todėl jis puikiai tinka pradedantiesiems.

Saugu ir privatu

OpenClaw veikia izoliuotoje docker aplinkoje, todėl duomenis ir pokalbių istoriją valdai pats.

Gaukite viską, ko jums reikia, viename plane

Pradėkite savo planą ir mėgaukitės „OpenClaw“ iš karto su viskuo, ko jums reikia.
OpenClaw
Naudokis 24 mėn. už 143,76 € (įprasta kaina 479,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
19,99  €
70 % NUOLAIDA
5,99  € /mėn.
OpenClaw įdiegiama automatiškai
Nėra agento mokesčio
100 % privatus valdymas
Sužinoti daugiau
Įtraukta į tavo planą
Integruotos saugumo funkcijos
Valdyk savo DI agentus ir darbo eigas vizualiai
Naudok įvairius DI modelius su DI kreditais
Paruošta WhatsApp ir Telegram
Dedikuotos, apsaugotos pašto dėžutės
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Įdiekite „OpenClaw“ 3 paprastais žingsniais

„OpenClaw“ nustatymas rankiniu būdu gali užtrukti valandas. Su „Hostinger“ paleidžiate akimirksniu, nereikia mokytis nieko naujo.

Įdiekite „OpenClaw“ vienu spustelėjimu

Pradėkite savo planą, o mes automatiškai pasirūpinsime sąranka. Techninės patirties nereikia.

Pasirinkite, kur norėtumėte kalbėtis

Prisijunkite per „Telegram“ arba „WhatsApp“ ir pradėkite pokalbį su savo dirbtinio intelekto asistentu per kelias sekundes.

„OpenClaw“ paruoštas naudoti

Nereikia jokio papildomo nustatymo, jūsų „OpenClaw“ dirbtinio intelekto asistentas yra paleistas ir paruoštas darbui.

Ką galima sukurti naudojant „OpenClaw“?

Asmeninis produktyvumo asistentas

„OpenClaw“ gali valdyti užduotis, nustatyti priminimus, apibendrinti pokalbius ir padėti planuoti tvarkaraštį su mažesnėmis rankinėmis pastangomis.

Pardavimų asistentas (-ė)

Automatiškai tvarkykite naujas užklausas, rinkite kontaktinę informaciją ir atskirkite rimtus potencialius klientus nuo atsitiktinių klausimų.

Kodavimo asistentas

Rašykite, tobulinkite ir derinkite kodą su „OpenClaw“ pagalba. Programa aiškiai paaiškina sąvokas ir siūlo patobulinimus, kad kūrimas būtų sklandesnis.

Tyrėjas

Naudokite „OpenClaw“ informacijai rinkti, turiniui apibendrinti ir variantams palyginti. Kad galėtumėte priimti labiau pagrįstus sprendimus negaišdami valandų valandas tyrimų.

Socialinės žiniasklaidos planuotojas

Daugiau niekada nereikės žiūrėti į tuščią puslapį. Kurkite įrašų juodraščius, generuokite turinio idėjas ir planuokite savo publikavimo grafiką.

Pagalbos specialistas

Atsakykite į dažniausiai užduodamus klientų klausimus ir automatiškai atlikite paprastus veiksmus, kad vartotojai atliktų veiksmus. „OpenClaw“ sumažina pasikartojančių atsakymų skaičių ir pagerina reagavimo laiką.

„OpenClaw“ su „Hostinger“, palyginti su kitais

Kuo skiriasi „OpenClaw“ iš „Hostinger“ nuo konkurentų? Mes orientuojamės į paprastumą, kad galėtumėte mėgautis savo dirbtinio intelekto agentu per kelias sekundes.
Hostinger
Kitas tiekėjas

Diegimo greitis

Paruošta akimirksniu.
Rankinis diegimas ir aplinkos nustatymas.

Techninis sudėtingumas

Viskas veikia iš karto.
Reikalingi API raktai ir rankinė konfigūracija.

DI kreditai

Įtraukti iš anksto įdiegti dirbtinio intelekto kreditai.
Reikalingos išorinės API paskyros.

Agentų valdymas

Paprasta naudoti vizualinė sąsaja dirbtinio intelekto agentams ir darbo eigoms valdyti.
Ne

Kodėl verta diegti „OpenClaw“ su „Hostinger“?

Sąranka vienu spustelėjimu

Paleiskite „OpenClaw“ akimirksniu. Nereikia rankinio nustatymo ar sudėtingo konfigūravimo.

Iš anksto įdiegti dirbtinio intelekto kreditai

Dirbtinio intelekto asistentai naudoja kreditus atsakymams generuoti ir užduotims atlikti. Mes juos jau pridėjome, kad galėtumėte iš karto pradėti naudoti „OpenClaw“.

Privatu ir saugu pagal numatytuosius nustatymus

„OpenClaw“ veikia privačioje saugykloje, todėl jūsų duomenys ir pokalbių žurnalai lieka privatūs.

Nustatyta ir išbandyta jums

Nuo pat pradžių gaunate stabilią, patikrintą „OpenClaw“ versiją. Mes rūpinamės testavimu ir suderinamumu.

Veikia visą parą

Jūsų „OpenClaw“ asistentas veikia visą parą, tvarko užduotis ir pokalbius net tada, kai esate neprisijungę.

Jūsų dirbtinis intelektas gauna savo pašto dėžutę

Užuot naudoję asmeninį el. paštą, galite pasirinkti atskirą „OpenClaw“ pašto dėžutę, kad užtikrintumėte didesnį saugumą.

Išbandykite be rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų pinigų grąžinimo politikoje.
„OpenClaw Hostinger“ DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų „1-Click OpenClaw“.

Ar man reikia kokių nors techninių žinių norint nustatyti „OpenClaw“?

Visiškai ne. „OpenClaw“ vienu spustelėjimu skirta žmonėms, kurie niekada gyvenime nėra prisilietę prie serverio. Mūsų diegimas vienu spustelėjimu apima visą diegimą – nuo serverio aplinkos iki dirbtinio intelekto konfigūracijos. Tiesiog pasirinkite planą, spustelėkite „Diegti“ ir jūsų asmeninis dirbtinio intelekto asistentas bus paleistas per kelias minutes. Jokio programavimo, jokių komandų eilučių, jokių sudėtingų ataskaitų sričių.

Kaip veikia dirbtinio intelekto kreditai ir ar man reikia susikurti išorines paskyras?

Jūsų dirbtinio intelekto kreditai yra iš anksto integruoti ir paruošti naudoti iš karto. Skirtingai nuo standartinės „OpenClaw“ sąrankos, jums nereikia kurti paskyrų dirbtinio intelekto teikėjuose, tokiuose kaip „OpenAI“ ar „Anthropic“, generuoti API raktų ar tvarkyti jokios techninės konfigūracijos. Tiesiog įsigykite kreditų per „Hostinger“ valdymo skydelį ir jūsų asistentas bus įjungtas akimirksniu. Kai reikės daugiau, papildykite tiesiai iš to paties valdymo skydelio – tai taip paprasta.

Ar mano duomenys privatūs ir saugūs?

Be abejo. Kiekvienas „OpenClaw“ egzempliorius veikia savo izoliuotoje aplinkoje, o tai reiškia, kad jūsų duomenys ir pokalbiai yra visiškai atskirti nuo kitų vartotojų. Mes užrakiname kiekvieną konteinerį, kad išvengtume neteisėtos prieigos ar išorinių pakeitimų, o kiekvienas egzempliorius turi pagal numatytuosius nustatymus sugeneruotą pasirinktinį, labai sudėtingą saugos šliuzą. Gausite profesionalios klasės apsaugą, nereikės nieko konfigūruoti patiems.

Kuo skiriasi „OpenClaw“ vienu spustelėjimu ir „OpenClaw“ paleidimas VPS serveryje?

Su VPS gaunate visišką root prieigą ir visišką serverio valdymą, tačiau tai taip pat reiškia, kad jūs esate atsakingi už sąranką, atnaujinimus ir saugumą. Vieno paspaudimo „OpenClaw“ pašalina visą šį sudėtingumą. Mes tvarkome infrastruktūrą, palaikome jūsų instanciją naujausioje stabilioje versijoje ir pridedame papildomų saugumo lygių, kad galėtumėte visiškai sutelkti dėmesį į savo DI asistento naudojimą, o ne į serverio valdymą. Jei esate kūrėjas, norintis visiško pritaikymo, mūsų VPS „OpenClaw“ planai jums labiau tinka.

Ką iš tikrųjų galiu padaryti su „OpenClaw“?

„OpenClaw“ yra jūsų asmeninis dirbtinio intelekto asistentas, veikiantis visą parą, net kai jūsų nešiojamas kompiuteris uždarytas. Galite jį prijungti prie mėgstamiausių pranešimų programėlių, įskaitant „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“ ir „Discord“, ir naudoti jį kasdienėms užduotims automatizuoti, pokalbiams skirtingose platformose valdyti, potencialiems klientams tvarkyti, naršyklės automatizavimui vykdyti ir daug daugiau. Įsivaizduokite jį kaip skaitmeninės komandos narį, kuris niekada nemiega ir visada pasiruošęs padėti.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.