OpenClaw jednim klikom: Vaš AI asistent dostupan bilo kada

Preuzmite OpenClaw jednim klikom i automatizirajte dnevne zadatke bez konfiguracije i skrivenih koraka.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Unaprijed instalirani AI krediti

AI krediti se koriste za pokretanje OpenClawa. Nema potrebe za korištenjem platformi trećih strana za postavljanje i nadopunjavanje AI kredita, sve je na jednom mjestu.

Postavljanje jednim klikom

OpenClaw je jednostavan za instalaciju, što ga čini savršenim za početnike.

Sigurno i privatno

OpenClaw se nalazi u izoliranom Docker okruženju, što znači da su podaci i zapisnici chata pod vašom kontrolom.

Nabavite sve što vam treba u jednom planu

Započnite svoj plan i odmah uživajte u OpenClawu sa svime što vam je potrebno.
OpenClaw
Dobijte 24 mjeseci za 143,76 € (redovna cijena je 479,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
19,99  €
UŠTEDITE 70%
5,99  € /mj
Automatska instalacija OpenClawa
Bez provizije po agentu
100 % privatna kontrola
Uključeno u vaš plan
Ugrađena sigurnost
Vizualno upravljajte svojim AI agentima i tijekovima rada
Koristite različite AI modele s AI kreditima
Spremno za WhatsApp i Telegram
Namjenski, sigurni inbox
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Implementirajte OpenClaw u 3 jednostavna koraka

Ručno postavljanje OpenClawa može potrajati satima. S Hostingerom pokreće se odmah, nema potrebe učiti ništa novo.

Instalirajte OpenClaw jednim klikom

Pokrenite svoj plan, a mi ćemo se automatski pobrinuti za postavljanje. Nije potrebno tehničko iskustvo.

Odaberite gdje želite razgovarati

Povežite se putem Telegrama ili WhatsAppa i započnite razgovor sa svojim AI asistentom u nekoliko sekundi.

OpenClaw je spreman za upotrebu

Nije potrebno dodatno postavljanje, vaš OpenClaw AI asistent je aktivan i spreman za rad.

Što možete izgraditi s OpenClawom?

Osobni asistent za produktivnost

OpenClaw može upravljati zadacima, postavljati podsjetnike, sažimati razgovore i pomoći vam u planiranju rasporeda uz manje ručnog rada.

Prodajni asistent

Automatski obrađujte nove upite, prikupljajte kontaktne podatke i razdvajajte ozbiljne potencijalne klijente od ležernih upita.

Pomoćnik za kodiranje

Pišite, poboljšavajte i ispravljajte greške u kodu uz pomoć OpenClawa. Jasno objašnjava koncepte i predlaže poboljšanja kako bi razvoj bio lakši.

Istraživač

Koristite OpenClaw za prikupljanje informacija, sažimanje sadržaja i usporedbu opcija. Tako možete donositi informiranije odluke bez sati istraživanja.

Planer društvenih mreža

Nikad više nemojte buljiti u praznu stranicu. Izrađujte objave, generirajte ideje za sadržaj i planirajte svoj raspored objavljivanja.

Specijalist za podršku

Odgovorite na uobičajena pitanja kupaca i automatski vodite korisnike kroz jednostavne korake. OpenClaw smanjuje ponavljajuće odgovore i poboljšava vrijeme odziva.

OpenClaw s Hostingerom u usporedbi s drugima

Koja je razlika između OpenClawa kod Hostingera i konkurencije? Fokusiramo se na jednostavnost, tako da možete uživati u svom AI agentu u nekoliko sekundi.
Hostinger
Drugi pružatelj usluga

Brzina implementacije

Spremno odmah.
Ručna instalacija i postavljanje okruženja.

Tehnička složenost

Sve radi odmah.
Zahtijeva API ključeve i ručnu konfiguraciju.

AI krediti

Uključeni su unaprijed instalirani AI krediti.
Potrebni su vanjski API računi.

Upravljanje agentima

Jednostavno vizualno sučelje za upravljanje AI agentima i tijekovima rada.
Ne

Zašto implementirati OpenClaw s Hostingerom?

Postavljanje jednim klikom

Pokrenite OpenClaw odmah. Nema ručnog postavljanja, nema složene konfiguracije.

Unaprijed instalirani AI krediti

AI asistenti koriste kredite za generiranje odgovora i dovršavanje zadataka. Već smo vam ih dodali, tako da možete odmah početi koristiti OpenClaw.

Privatno i sigurno prema zadanim postavkama

OpenClaw radi na privatnom trezoru, tako da vaši podaci i zapisnici chata ostaju privatni.

Postavljeno i testirano za vas

Od samog početka dobivate stabilnu, provjerenu verziju OpenClawa. Mi se brinemo za testiranje i kompatibilnost.

Radi u bilo koje doba

Vaš OpenClaw asistent ostaje online non-stop, obrađujući zadatke i razgovore čak i kada niste povezani s internetom.

Vaš AI dobiva vlastiti inbox

Umjesto korištenja osobne e-pošte, možete odabrati zaseban OpenClaw poštanski sandučić za bolju sigurnost.

Postavite svoj OpenClaw još danas

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.
Hostinger OpenClaw - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o našem OpenClawu s instalacijom u jednom kliku.

Trebam li ikakvo tehničko znanje za postavljanje OpenClawa?

Ne. OpenClaw u jednom kliku dizajniran je za ljude koji nikada u životu nisu dotakli server. Naše postavljanje jednim klikom rješava cijelu instalaciju - od serverskog okruženja do konfiguracije umjetne inteligencije. Samo odaberite svoj plan, kliknite na postavljanje i vaš osobni AI asistent bit će dostupan za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema naredbenih redaka, nema kompliciranih nadzornih ploča

Kako funkcioniraju AI krediti i trebam li postaviti vanjske račune?

Vaši AI krediti dolaze unaprijed integrirani i spremni za korištenje odmah nakon raspakiranja. Za razliku od standardne OpenClaw postavke, ne morate stvarati račune kod AI pružatelja usluga poput OpenAI-a ili Anthropica, generirati API ključeve ili rukovati bilo kakvom tehničkom konfiguracijom. Jednostavno kupite kredite putem svoje Hostinger nadzorne ploče i vaš asistent će odmah biti uključen. Kada vam zatreba više, nadopunite ih izravno s iste nadzorne ploče - vrlo jednostavno.

Jesu li moji podaci privatni i sigurni?

Apsolutno. Svaka verzija OpenClawa radi u vlastitom izoliranom okruženju, što znači da su vaši podaci i razgovori potpuno odvojeni od ostalih korisnika. Zaključavamo svaki spremnik kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili vanjske promjene, a svaka verzija dolazi s prilagođenim, visokosloženim sigurnosnim pristupnikom generiranim prema zadanim postavkama. Dobivate profesionalnu zaštitu bez potrebe da sami konfigurirate bilo što.

Koja je razlika između pokretanja OpenClawa jednim klikom i pokretanja OpenClawa na VPS-u?

S VPS-om dobivate potpuni root pristup i potpunu kontrolu nad poslužiteljem - ali to također znači da ste odgovorni za postavljanje, ažuriranja i sigurnost. OpenClaw jednim klikom uklanja svu tu složenost. Mi se brinemo o infrastrukturi, održavamo vašu instancu na najnovijoj stabilnoj verziji i dodajemo dodatne slojeve sigurnosti - tako da se možete u potpunosti usredotočiti na korištenje svog AI asistenta, a ne na upravljanje poslužiteljem. Ako ste programer koji želi potpunu prilagodbu, naši VPS OpenClaw planovi su bolji izbor za vas.

Što zapravo mogu učiniti s OpenClawom?

OpenClaw je vaš osobni AI asistent koji radi u bilo koje doba, čak i kada vam je laptop zatvoren. Možete ga povezati sa svojim omiljenim aplikacijama za razmjenu poruka - uključujući WhatsApp, Telegram, Slack i Discord - i koristiti ga za automatizaciju svakodnevnih zadataka, upravljanje razgovorima na različitim platformama, potencijalnim klijentima, pokretanje automatizacije preglednika i još mnogo toga. Zamislite ga kao digitalnog člana tima koji nikad ne spava i uvijek je spreman pomoći.

