PHP-Hosting

Creëer en implementeer PHP-applicaties op krachtige servers.
30-dagen-geld-terug-garantie

Kies je PHP-hostingplan

81% KORTING
Single
Het beste voor solo ondernemers
1,49  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 71,52 € (normale prijs 383,52 €). Verlengbaar voor 6,99 €/mnd.
Maak 1 website
Geen Node.js web apps
10 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Wat je krijgt:

Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Migreer je site gratis en zonder downtime
MEEST POPULAIR
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alle voordelen van Single, plus:

Gratis domein voor 1 jaar
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
81% KORTING
Single
Het beste voor solo ondernemers
1,49  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 71,52 € (normale prijs 383,52 €). Verlengbaar voor 6,99 €/mnd.
Maak 1 website
Geen Node.js web apps
10 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Wat je krijgt:

Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Migreer je site gratis en zonder downtime
MEEST POPULAIR
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alle voordelen van Single, plus:

Gratis domein voor 1 jaar
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite

Gegarandeerd de beste PHP-hostingervaring

Krachtige en robuuste tools, waarmee je het beste uit PHP-hosting kunt halen.
Gegarandeerd de beste PHP-hostingervaring

Git-Integratie

Verbeter je workflow door je applicaties rechtstreeks vanuit de openbare Git-repository te implementeren.

PHP-Versiecontrole

Schakel tussen versies 5.2 tot 7.4 en beheer extensies met essentiële PHP-waarden.

Toegangsbeheer

Werk makkelijk samen met meerdere ontwikkelaars, door ze toegang te geven tot de diensten van jouw keuze.

Waarom PHP-hosting?

Onze technische ingenieurs monitoren alle servers 24 uur per dag, zodat de nieuwste performance-updates altijd beschikbaar zijn! En als je hulp nodig hebt, staat een toegewijd team van experts 24/7 voor je klaar!
Ga aan de slag

HTTP/2

HTTP/2 is ingeschakeld op alle servers. Meer verzoeken, sneller verwerkt!

Cachebeheer

Installeer server-side-caching om de paginasnelheid aanzienlijk te verhogen.

Geoptimaliseerde Stack

Krijg de nieuwste PHP- en MySQL-updates bij jou thuis.

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

PHP-hosting FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over PHP-hosting

Wat is PHP?

Wat is PHP-hosting?

Bevat PHP-hosting SSH-toegang?

Welke beveiligingsmaatregelen heeft PHP-hosting?

Maken jullie een back-up van mijn bestanden en databases?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.