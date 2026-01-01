PHP, een afkorting van Hypertext Preprocessor, is een van de populairste programmeertalen ter wereld. Het wordt vooral gebruikt voor webontwikkeling, maar ook vaak als codeertaal voor algemene doeleinden. Een gebruiker kan PHP-code rechtstreeks in HTML-pagina's insluiten, of verschillende frameworks of webtemplatesystemen gebruiken (ook wel Content Management Systemen genoemd). Kortom, PHP is de taal die veel webmasters gebruiken om met databases te communiceren en unieke functionaliteit toe te voegen.