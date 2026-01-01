استضافة PHP
اختر خطة الاستضافة
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
ما الذي ستحصل عليه:
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
أفضل تجربة استضافة PHP مضمونة
دمج Git
طوّر سير عملك من خلال نشر تطبيقاتك مباشرة من مستودع Git العام.
التحكم في إصدار PHP
انتقل بين الإصدارات 5.2 إلى 7.4 مع إدارة الامتدادات بقيم PHP الأساسية.
مدير الوصول
تعاون بسهولة مع العديد من المطورين من خلال منحهم حق الوصول إلى الخدمات التي تختارها.
لماذا تختار استضافة PHP؟
HTTP/2
HTTP/2 مفعل على جميع الخوادم. عالج المزيد من الطلبات بشكل أسرع!
مدير النسخ الاحتياطي
تخزين مؤقت من جانب الخادم لزيادة سرعة الصفحة بشكل كبير.
Stack محسّن
احصل على آخر تحديثات PHP وMySQL على لوحة تحكم حسابك.