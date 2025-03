SSH-adgang er inkluderet i premium- og business PHP-hostingplaner. Det er også vigtigt at bemærke, at rodadgang ikke er tilgængelig, og at hver pakke har et begrænset bash-brugerflade. Men den indeholder de fleste af de essentielle kommandoer, som alle webmastere har brug for. Du kan finde den understøttede kommandoliste ved at taste 'help', når du er logget ind via 'secure shell'.