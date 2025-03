Hosting PHP

Dostęp do SSH jest uwzględniony w planach Premium i Business hostingu PHP. Należy jednak pamiętać, że nie otrzymasz dostępu do roota oraz każdy pakiet ma ograniczony interfejs bash. Niemniej jednak interfejs ten obejmuje większość podstawowych komend, które są niezbędne dla każdego webmastera. Aby sprawdzić listę obsługiwanych poleceń, wystarczy wpisać 'help' po zalogowaniu się przez bezpieczną powłokę.