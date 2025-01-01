PHP是超文本预处理器的缩写，是世界上最流行的编程语言之一。它的主要用途是网站开发，许多人也将其用作通用编码语言。用户可以将 PHP 代码直接嵌入 HTML 页面，或使用各种框架，以及网站模板系统（也称为内容管理系统）。简而言之，PHP 是许多网站管理员用来与数据库通信并添加独特功能的一种语言。