Pentru a te proteja de numeroasele amenințări care circulă pe web, noi am umplut găzduirea PHP cu reguli personalizate de firewall și am adăugat un strat inteligent WAF. Rămâi protejat în fața atacurilor DDoS, injecțiilor de cod, tentativelor de intrare prin forță brută și a oricăror alte activități dăunătoare care pot afecta buna funcționări a site-ului tău. Oferim în plus și integrare Cloudflare care adaugă un extra strat de protecție cu ajutorul câtorva instrumente de monitorizare de primă clasă.