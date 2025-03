Natürlich. Sicherheit steht immer an erster Stelle. Um Ihre Dateien sicher zu halten, bieten wir in jedem PHP-Hosting-Plan automatische wöchentliche Backups an (tägliche für den Business-Plan). Alle Ihre Dateien und Datenbanken werden separat gesichert und können über die Control Panel-Oberfläche verwendet oder heruntergeladen werden.