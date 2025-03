PHP veebimajutus

PHP Premium ja Business majutuspaketid sisaldavad SSH ligipääsu. Oluline on siiski tähele panna, et administraatoriõigused ei ole saadaval ja igal paketil on piiratud Bash liides. Ent see sisaldab enamikku arendajatele vajalikest käsklustest. Toetatud käskluste nimekirja nägemiseks trüki pärast turvalise kesta kaudu sisse logimist 'help'.