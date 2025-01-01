PHP, скорочення від Hypertext Preprocessor, є однією з найбільш популярних мов програмування у світі. Застосовується в основному у веброзробці, але також використовується багатьма як мова програмування загального призначення. Користувач може вбудовувати код PHP безпосередньо в HTML-сторінки або використовувати різні фреймворки чи системи вебшаблонів (також відомі як системи управління контентом). Коротко кажучи, PHP – це мова, яка використовується багатьма вебмайстрами для взаємодії з базами даних і розробки унікальних функцій.