PHP хостинг

Створюйте та розвертайте PHP-додатки на високопродуктивних серверах.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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Умови оплати

Найкращий хостинг з підтримкою PHP

Потужні та надійні інструменти, які дозволять використовувати PHP хостинг максимально ефективно.
Найкращий хостинг з підтримкою PHP

Інтеграція Git

Полегште робочий процес, розгортаючи додатки безпосередньо з репозиторію Git.

Контроль версій PHP

Перемикайтеся між різними версіями: від 5.2 до 7.4, включайте необхідні PHP-модулі.

Менеджер доступу

Працюйте над проєктом командою, надаючи доступ до послуг.

Чому PHP хостинг?

Наші технічні інженери контролюють сервери, аби гарантувати, що у вашому розпорядженні найсвіжіші оновлення! А якщо вам знадобиться допомога, спеціальна команда експертів служби підтримки відповість на всі питання онлайн!
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HTTP/2

HTTP/2 включено на всіх серверах. Швидко обробляйте велику кількість запитів!

Менеджер кешу

Налаштуйте кешування на стороні сервера, щоб значно збільшити швидкість сторінки.

Оптимізований стек

Регулярні оновлення, завжди актуальні версії PHP і MySQL.

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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Поширені запитання про хостинг PHP

Знайдіть відповіді на часті запитання про PHP хостинг

Що таке PHP?

Що таке хостинг PHP?

Чи включає хостинг PHP доступ через SSH?

Які заходи безпеки має хостинг PHP?

Як щодо резервного копіювання файлів і баз даних?