PHP хостинг
Створюйте та розвертайте PHP-додатки на високопродуктивних серверах.
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Single
Найкраще рішення для початківців
199,00 ₴ЗНИЖКА 80%
39,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 89,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Сайтів: 1
SSD-диск 10 ГБ
Трафік 100 ГБ
Необмежені безплатні SSL
Щотижневі бекапи
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Всі характеристики
Найпопулярніший
Premium
Усе необхідне для створення сайту
299,00 ₴ЗНИЖКА 74%
79,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 129,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 25
SSD-диск 25 ГБ
Необмежений трафік
Необмежені безплатні SSL
Щотижневі бекапи
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Всі характеристики
Business
Більше ресурсів і вдосконалені функції
349,00 ₴ЗНИЖКА 63%
129,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 50
Диск NVMe: 50 ГБ
Необмежений трафік
Необмежені безплатні SSL
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Всі характеристики
Умови оплати
Найкращий хостинг з підтримкою PHP
Потужні та надійні інструменти, які дозволять використовувати PHP хостинг максимально ефективно.
Інтеграція Git
Полегште робочий процес, розгортаючи додатки безпосередньо з репозиторію Git.
Контроль версій PHP
Перемикайтеся між різними версіями: від 5.2 до 7.4, включайте необхідні PHP-модулі.
Менеджер доступу
Працюйте над проєктом командою, надаючи доступ до послуг.
Чому PHP хостинг?
Наші технічні інженери контролюють сервери, аби гарантувати, що у вашому розпорядженні найсвіжіші оновлення! А якщо вам знадобиться допомога, спеціальна команда експертів служби підтримки відповість на всі питання онлайн!
HTTP/2
HTTP/2 включено на всіх серверах. Швидко обробляйте велику кількість запитів!
Менеджер кешу
Налаштуйте кешування на стороні сервера, щоб значно збільшити швидкість сторінки.
Оптимізований стек
Регулярні оновлення, завжди актуальні версії PHP і MySQL.
Поширені запитання про хостинг PHP
Знайдіть відповіді на часті запитання про PHP хостинг