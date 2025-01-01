استضافة PHP

أنشئ وانشر تطبيقات PHP على خوادم عالية الأداء.

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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

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شروط الدفع

أفضل تجربة استضافة PHP مضمونة

أدوات قوية وحديثة، ستتيح لك تحقيق أقصى استفادة من استضافة PHP.
أفضل تجربة استضافة PHP مضمونة

دمج Git

طوّر سير عملك من خلال نشر تطبيقاتك مباشرة من مستودع Git العام.

التحكم في إصدار PHP

انتقل بين الإصدارات 5.2 إلى 7.4 مع إدارة الامتدادات بقيم PHP الأساسية.

مدير الوصول

تعاون بسهولة مع العديد من المطورين من خلال منحهم حق الوصول إلى الخدمات التي تختارها.

لماذا تختار استضافة PHP؟

يراقب مهندسو التكنولوجيا لدينا جميع الخوادم على مدار الساعة للتأكد من أن آخر تحديثات الأداء تحت تصرفك! وإذا احتجت إلى أي مساعدة، فإن فريقًا متخصصًا من خبراء الدعم حريصون على مساعدتك 24/7!
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HTTP/2

HTTP/2 مفعل على جميع الخوادم. عالج المزيد من الطلبات بشكل أسرع!

مدير النسخ الاحتياطي

تخزين مؤقت من جانب الخادم لزيادة سرعة الصفحة بشكل كبير.

Stack محسّن

احصل على آخر تحديثات PHP وMySQL على لوحة تحكم حسابك.

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

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الأسئلة الشائعة حول استضافة PHP

اعثر على إجابات على الأسئلة الشائعة حول استضافة PHP

ما هو PHP؟

ماهي استضافة PHP؟

هل تتضمن استضافة PHP وصول SSH؟

ما هي التدابير الأمنية في استضافة PHP؟

هل ستنشئ نسخة احتياطية من ملفاتي وقواعد بياناتي؟