استضافة PHP
أنشئ وانشر تطبيقات PHP على خوادم عالية الأداء.
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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Single
الحل المثالي للمبتدئين
US$ 9.99وفِّر 85%
US$ 1.49 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 3.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 موقع
قرص SSD سعة 10GB
كمية نقل البيانات 100GB
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية أسبوعية
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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الأكثر شهرة
Premium
كل ما تحتاجه لإنشاء موقعك الإلكتروني
US$ 11.99وفِّر 78%
US$ 2.59 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 6.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
25 موقع
قرص SSD سعة 25GB
نطاق ترددي غير محدود
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية أسبوعية
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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Business
طوّر مستواك مع المزيد من القوة والميزات المحسنة
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
50 موقع
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق ترددي غير محدود
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية يومية (US$ 25.08/سنة)
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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شروط الدفع
أفضل تجربة استضافة PHP مضمونة
أدوات قوية وحديثة، ستتيح لك تحقيق أقصى استفادة من استضافة PHP.
دمج Git
طوّر سير عملك من خلال نشر تطبيقاتك مباشرة من مستودع Git العام.
التحكم في إصدار PHP
انتقل بين الإصدارات 5.2 إلى 7.4 مع إدارة الامتدادات بقيم PHP الأساسية.
مدير الوصول
تعاون بسهولة مع العديد من المطورين من خلال منحهم حق الوصول إلى الخدمات التي تختارها.
لماذا تختار استضافة PHP؟
يراقب مهندسو التكنولوجيا لدينا جميع الخوادم على مدار الساعة للتأكد من أن آخر تحديثات الأداء تحت تصرفك! وإذا احتجت إلى أي مساعدة، فإن فريقًا متخصصًا من خبراء الدعم حريصون على مساعدتك 24/7!
HTTP/2
HTTP/2 مفعل على جميع الخوادم. عالج المزيد من الطلبات بشكل أسرع!
مدير النسخ الاحتياطي
تخزين مؤقت من جانب الخادم لزيادة سرعة الصفحة بشكل كبير.
Stack محسّن
احصل على آخر تحديثات PHP وMySQL على لوحة تحكم حسابك.
الأسئلة الشائعة حول استضافة PHP
اعثر على إجابات على الأسئلة الشائعة حول استضافة PHP