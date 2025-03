PHP hostings

PHP ir saīsinājums hiperteksta priekšprocesoram. Tā ir viena no populārākajām programmēšanas valodām pasaulē. Primāri tā tiek izmantota tīmekļa vietņu izstrādei, bet daudzi to izmanto arī vispārīgai programmēšanai. Lietotājs var iegult PHP kodu tieši HTML lapās vai izmantot to dažādos satvaros vai tīmekļa sistēmās, kas ir arī sauktas par satura vadības sistēmām. Īsumā PHP ir daudzu tīmekļvedņu valoda, kuru izmanto komunikācijai ar datubāzēm un unikālas funkcionalitātes pievienošanai.