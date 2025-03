SSH-tilgang er inkludert i premiums- og businessplaner for webhotell med PHP. Det er også viktig å merke seg at root-tilgang ikke er tilgjengelig og hver pakke har et begrenset bash-grensesnitt. Men det inkluderer de fleste av de viktigste kommandoene som enhver webmaster trenger. Du kan sjekke den støttede kommandolisten ved å skrive 'hjelp' når du er pålogget via et sikkert skall.