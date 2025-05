Uma hospedagem PHP significa que você pode armazenar seus scripts ou aplicações em um servidor PHP remoto gerenciado e mantido por uma hospedagem. Ela oferece todas as ferramentas você precisa para criar o ambiente ideal de desenvolvimento de sistemas web ou até mesmo um site PHP. Das versões do PHP à integração com GIT, você tem em mãos cada peça do quebra-cabeça para produzir códigos limpos e responsivos.