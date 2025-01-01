PHP، اختصار لـ Hypertext Preprocessor، هي من أشهر لغات البرمجة في العالم. تُستخدم أساسا في تطوير تطبيقات الويب، لكن الكثيرين يستخدمونها أيضًا كلغة برمجة للأغراض العامة. يمكن للمستخدم تضمين كود PHP مباشرة في صفحات HTML أو استخدام أطر عمل مختلفة أو أنظمة قوالب ويب (تسمى أيضًا أنظمة إدارة المحتوى). باختصار، PHP هي اللغة التي يستخدمها العديد من مشرفي المواقع للتواصل مع قواعد البيانات وإضافة وظائف فريدة.