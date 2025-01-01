استضافة PHP

أنشئ وانشر تطبيقات PHP على خوادم عالية الأداء.
اختر خطة الاستضافة

82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
أفضل تجربة استضافة PHP مضمونة

أدوات قوية وحديثة، ستتيح لك تحقيق أقصى استفادة من استضافة PHP.
أفضل تجربة استضافة PHP مضمونة

دمج Git

طوّر سير عملك من خلال نشر تطبيقاتك مباشرة من مستودع Git العام.

التحكم في إصدار PHP

انتقل بين الإصدارات 5.2 إلى 7.4 مع إدارة الامتدادات بقيم PHP الأساسية.

مدير الوصول

تعاون بسهولة مع العديد من المطورين من خلال منحهم حق الوصول إلى الخدمات التي تختارها.

لماذا تختار استضافة PHP؟

يراقب مهندسو التكنولوجيا لدينا جميع الخوادم على مدار الساعة للتأكد من أن آخر تحديثات الأداء تحت تصرفك! وإذا احتجت إلى أي مساعدة، فإن فريقًا متخصصًا من خبراء الدعم حريصون على مساعدتك 24/7!
ابدأ

HTTP/2

HTTP/2 مفعل على جميع الخوادم. عالج المزيد من الطلبات بشكل أسرع!

مدير النسخ الاحتياطي

تخزين مؤقت من جانب الخادم لزيادة سرعة الصفحة بشكل كبير.

Stack محسّن

احصل على آخر تحديثات PHP وMySQL على لوحة تحكم حسابك.

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

الأسئلة الشائعة حول استضافة PHP

اعثر على إجابات على الأسئلة الشائعة حول استضافة PHP

ما هو PHP؟

ماهي استضافة PHP؟

هل تتضمن استضافة PHP وصول SSH؟

ما هي التدابير الأمنية في استضافة PHP؟

هل ستنشئ نسخة احتياطية من ملفاتي وقواعد بياناتي؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

