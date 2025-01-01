L'hébergement PHP consiste à stocker vos scripts et applications sur un serveur distant, qui est géré et entretenu par un hôte. Il vise à fournir à l'utilisateur tous les outils nécessaires pour mettre en place l'environnement idéal pour le développement du code. De la version de PHP et du contrôle des limites à l'intégration Git, vous aurez toutes les pièces du puzzle pour produire un code propre et réactif.