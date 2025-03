PHP, abbreviazione di Hypertext Preprocessor, è uno dei linguaggi di programmazione più popolari al mondo. Il suo utilizzo principale è lo sviluppo web, ma molti lo usano anche come linguaggio di programmazione generico. Un utente può incorporare codice PHP direttamente nelle pagine HTML o utilizzare vari framework o sistemi di template web (chiamati anche sistemi di gestione dei contenuti). In breve, PHP è il linguaggio che molti webmaster usano per comunicare con i database e aggiungere funzionalità uniche.