PHP Hosting

Yüksek performanslı sunucularda istediğiniz PHP uygulamalarını oluşturun ve kurun.

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30 gün para iade garantili

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Ödeme Şartları

En İyi PHP Hosting Deneyimi Garantisi

Güçlü araçlarla PHP hosting hizmetimizden en iyi şekilde yararlanabileceksiniz.
En İyi PHP Hosting Deneyimi Garantisi

Git Entegrasyonu

Uygulamalarınızı doğrudan genel Git depo dizininden dağıtarak iş akışınızı geliştirin.

PHP Sürüm Kontrolü

5.2 ile 7.4 sürümleri arasından istediğinizi seçin ve gerekli PHP değerleriyle uzantıları yönetin.

Erişim Yöneticisi

Birden çok geliştiriciye istediğiniz hizmet için izin sağlayarak kolaylıkla işbirliği yapabilirsiniz.

Neden PHP Hosting?

Sunucu mühendislerimiz, en güncel performans güncellemelerini elde etmeniz için sunucularımızı yirmi dört saat takip etmektedir. Eğer herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa destek uzmanlarından oluşan özel ekibimiz size 7/24 yardım etmeye hazırdır!
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HTTP/2

HTTP/2 bütün sunucularda aktiftir. İstekleri daha hızlı işleyebilirsiniz!

Önbellek Yöneticisi

Sunucu taraflı önbellekleme ile sayfalarınız daha hızlı yüklenir.

Optimize Yığın

En son PHP ve MySQL güncellemeleri hemen önünüze gelsin.

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

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PHP Hosting SSS

PHP Hosting hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları aşağıdaki gibidir.

PHP Nedir?

PHP Hosting Nedir?

PHP Hosting'de SSH Erişimi Var Mı?

PHP Hostingde Hangi Güvenlik Önlemleri Var?

Dosyalarımı Ve Veritabanlarımı Yedekleyecek Misiniz?