PHP Hosting
Yüksek performanslı sunucularda istediğiniz PHP uygulamalarını oluşturun ve kurun.
30 gün para iade garantili
PHP Hosting Planınızı Seçin
Single
Yeni başlayanlar için ideal
₺ 190,99%76 İNDİRİM
₺ 44,99 /ay
₺95,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 Site
10 GB SSD Disk alanı
100 GB Trafik
Sınırsız ücretsiz SSL
Haftalık Yedekler
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
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En Popüler
Premium
Kişisel web siteleri için kusursuz paket
₺ 269,99%74 İNDİRİM
₺ 69,99 /ay
₺159,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
25 Site
25 GB SSD Disk alanı
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız ücretsiz SSL
Haftalık Yedekler
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
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Business
Daha fazla güç ve gelişmiş özelliklerle seviye atlayın
₺ 379,99%68 İNDİRİM
₺ 119,99 /ay
₺269,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
50 Site
50 GB NVMe Disk alanı
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız ücretsiz SSL
Günlük Yedekler (₺983,88)
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
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Ödeme Şartları
En İyi PHP Hosting Deneyimi Garantisi
Güçlü araçlarla PHP hosting hizmetimizden en iyi şekilde yararlanabileceksiniz.
Git Entegrasyonu
Uygulamalarınızı doğrudan genel Git depo dizininden dağıtarak iş akışınızı geliştirin.
PHP Sürüm Kontrolü
5.2 ile 7.4 sürümleri arasından istediğinizi seçin ve gerekli PHP değerleriyle uzantıları yönetin.
Erişim Yöneticisi
Birden çok geliştiriciye istediğiniz hizmet için izin sağlayarak kolaylıkla işbirliği yapabilirsiniz.
Neden PHP Hosting?
Sunucu mühendislerimiz, en güncel performans güncellemelerini elde etmeniz için sunucularımızı yirmi dört saat takip etmektedir. Eğer herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa destek uzmanlarından oluşan özel ekibimiz size 7/24 yardım etmeye hazırdır!
HTTP/2
HTTP/2 bütün sunucularda aktiftir. İstekleri daha hızlı işleyebilirsiniz!
Önbellek Yöneticisi
Sunucu taraflı önbellekleme ile sayfalarınız daha hızlı yüklenir.
Optimize Yığın
En son PHP ve MySQL güncellemeleri hemen önünüze gelsin.
PHP Hosting SSS
PHP Hosting hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları aşağıdaki gibidir.