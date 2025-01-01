PHP web hosting'de script'lerinizi ve uygulamalarınızı yönetimli olan ve bir host tarafından idame ettirilen uzaktaki bir sunucuda depolayabilirsiniz. PHP hosting, kullanıcıların kod yazmak için kullanabileceği kusursuz bir ortamı sağlamak için gerekli bütün araçlara sahiptir. PHP versiyon ve limit kontrolünden Git entegrasyonuna, temiz ve her cihaza uyan kodlar yazabilmek için her şeye sahip olursunuz.