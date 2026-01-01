Beim PHP-Webhosting werden Ihre Skripte und Anwendungen auf einem Remote-Server gespeichert, der von einem Host verwaltet wird. Ziel ist es, dem Benutzer alle Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen er die perfekte Umgebung für die Codeentwicklung einrichten kann. Von der PHP-Version über die Limit-Kontrolle bis hin zur Git-Integration haben Sie alle Teile des Puzzles, um sauberen und reaktionsschnellen Code zu erstellen.