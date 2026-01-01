PHP Hosting

PHP-Anwendungen auf Hochleistungsservern erstellen und einsetzen.
30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wählen Sie Ihren PHP-Hosting-Plan

81 % Rabatt
Single
Ideal für Einzelunternehmer
CHF  1.39 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 66.72 (regulärer Preis CHF 359.52). Verlängerungspreis: CHF 6.49/Mon.
1 Website erstellen
Keine Node.js Web-Apps
10 GB Speicher für Ihre Dateien (SSD)
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Was Sie erhalten:

Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
CHF  1.89 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alle Vorteile von Single, plus:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF  2.79 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
81 % Rabatt
Single
Ideal für Einzelunternehmer
CHF  1.39 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 66.72 (regulärer Preis CHF 359.52). Verlängerungspreis: CHF 6.49/Mon.
1 Website erstellen
Keine Node.js Web-Apps
10 GB Speicher für Ihre Dateien (SSD)
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Was Sie erhalten:

Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
CHF  1.89 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alle Vorteile von Single, plus:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF  2.79 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten

Beste PHP-Hosting-Erfahrung garantiert

Leistungsstarke und robuste Tools, mit denen Sie das PHP-Hosting optimal nutzen können.
Beste PHP-Hosting-Erfahrung garantiert

Git-Integration

Erweitern Sie Ihren Workflow, indem Sie Ihre Anwendungen direkt aus dem öffentlichen Git-Repository bereitstellen.

PHP-Versionskontrolle

Wählen Sie eine Version zwischen 5.2 und 7.4 und verwalten Sie Erweiterungen mit wichtigen PHP-Werten.

Zugriffsmanager

Arbeiten Sie einfach mit mehreren Entwicklern zusammen, indem Sie ihnen Zugriff auf Dienste Ihrer Wahl gewähren.

Warum PHP Hosting?

Unsere Techniker überwachen alle Server rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass Ihnen die neuesten Leistungsupdates zur Verfügung stehen. Wenn Sie Hilfe benötigen, hilft Ihnen ein engagiertes Team von Experten rund um die Uhr!
Legen Sie los

HTTP/2

HTTP/2 ist auf allen Servern aktiviert. Bearbeiten Sie jede Anfrage schneller.

Cache Manager

Richten Sie das serverseitige Caching ein, um die Seitengeschwindigkeit drastisch zu erhöhen.

Optimierter Stack

Die neuesten PHP- und MySQL-Updates direkt vor Ihrer Haustür.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Prozess ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie (ggf. gibt es Ausnahmen).

PHP Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum PHP Hosting

Was ist PHP?

Was ist PHP Hosting?

Beinhaltet PHP-Hosting SSH-Zugang?

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es beim PHP-Hosting?

Werden meine Dateien und Datenbanken gesichert?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.