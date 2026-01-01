PHP, abréviation de Hypertext Preprocessor, est l'un des langages de programmation les plus populaires au monde. Son utilisation principale est le développement web, mais beaucoup l'utilisent également comme langage de codage à usage général. Un utilisateur peut intégrer du code PHP directement dans des pages HTML ou utiliser divers cadres ou systèmes de modèles web (également appelés systèmes de gestion de contenu). En bref, le PHP est le langage que de nombreux webmasters utilisent pour communiquer avec des bases de données et ajouter des fonctionnalités uniques.