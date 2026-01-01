Шаблони фітнес- та спортивних додатків – це готові макети веб-додатків, призначені для створення інструментів, які допомагають людям тренуватися, відстежувати прогрес та досягати своїх фітнес-цілей – від планувальників тренувань та трекерів активності до інструментів для коучингу та посібників з харчування. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб, щоб ви могли створювати власні фітнес- та спортивні інструменти без кодування чи технічного налаштування.