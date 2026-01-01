Marketing app templates

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Поширені запитання про шаблони Hostinger

Шаблони маркетингових додатків – це попередньо створені макети веб-додатків, призначені для створення інструментів, що допомагають планувати, створювати та керувати маркетинговою діяльністю – від планувальників соціальних мереж і календарів контенту до конструкторів UTM і генераторів дописів у блогах. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштовувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних маркетингових інструментів.

Шаблони маркетингових застосунків можна використовувати для створення планувальників публікацій у соцмережах, календарів контенту, конструкторів UTM-параметрів, генераторів публікацій для блогів, генераторів рекламних текстів, конструкторів розсилок тощо. Вони підходять як для управління власними маркетинговими процесами, так і для розробки та надання маркетингових інструментів клієнтам.

Навички програмування не потрібні. З Hostinger Horizons ви можете налаштовувати шаблони, просто описавши потрібні зміни. ШІ генеруватиме та оновлюватиме вебзастосунок на основі ваших промптів.

Ви можете створити вебзастосунок за лічені хвилини та вдосконалити його за кілька годин. Шаблон забезпечує початкову структуру, а ШІ допомагає згенерувати функції та налаштовувати інтерфейс.

Маркетингові інструменти надзвичайно важливі для бізнесу та фрилансерів, яким потрібно оптимізувати робочий процес. Використовуйте їх для власних маркетингових цілей і більше не платіть за дорогі сторонні інструменти. Або ж запропонуйте власний застосунок клієнтам як платну послугу та відкрийте для свого бізнесу нове джерело доходу.

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