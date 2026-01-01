Marketing app templates

Шаблони маркетингових додатків – це попередньо створені макети веб-додатків, призначені для створення інструментів, що допомагають планувати, створювати та керувати маркетинговою діяльністю – від планувальників соціальних мереж і календарів контенту до конструкторів UTM і генераторів дописів у блогах. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштовувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних маркетингових інструментів.