Шаблони фінансових додатків
Поширені запитання про шаблони Hostinger
Що таке шаблон застосунку?
Шаблон застосунку – це готовий застосунок, який можна налаштувати під себе, щоб швидко створити власний інструмент або сервіс. Шаблони застосунків Hostinger Horizons мають готову структуру, функції та дизайн, які можна змінювати, спілкуючись із ШІ – без програмування. Їх можна використовувати як основу для створення панелей керування, внутрішніх інструментів, систем бронювання, фінансових застосунків, інструментів продуктивності та інших вебзастосунків.
Чи потрібні навички програмування, щоб використовувати шаблони застосунків?
Вам не потрібен досвід кодування, щоб створити веб-додаток. Інструменти штучного інтелекту без коду, такі як Hostinger AI Builder, дозволяють вам описати свою ідею власними словами та миттєво створити робочий веб-додаток.
Попередньо створені шаблони AI Builder можуть служити як натхненням, так і відправною точкою для вашого додатка. Просто налаштуйте їх, запропонувавши штучному інтелекту створити повнофункціональний додаток – без написання жодного рядка коду.
Дізнайтеся більше в нашому посібнику про те, як створити веб-додаток.
Які застосунки можна створювати за допомогою шаблонів?
Наразі доступні лише шаблони для вебзастосунків. Ви можете створювати різні типи застосунків, зокрема внутрішні інструменти, панелі керування, бізнес-застосунки, системи бронювання, SaaS-продукти та інтерактивні застосунки.
Наші готові шаблони підходять для різних задач і сфер – наприклад, фінансових інструментів, фітнес-трекерів, застосунків для керування часом, а також інших бізнес- або особистих рішень. Ми постійно розширюємо бібліотеку новими дизайнами.
Чи можна налаштувати шаблон застосунку?
Шаблони Hostinger AI Builder надають готову структуру, яку ви можете налаштувати відповідно до своїх потреб. Ви можете змінити дизайн, налаштувати функції, додати нові можливості або видалити елементи, просто звернувшись до ШІ. Це дозволяє легко адаптувати шаблон до вашого конкретного випадку використання – незалежно від того, чи створюєте ви панель інструментів, внутрішній інструмент, систему бронювання чи інший тип веб-додатку.
Якщо вам потрібно редагувати лише текст або код, ви можете зробити це безпосередньо, не використовуючи кредити на повідомлення.
Ви також можете використовувати Hostinger AI Builder для створення нових версій вашого додатка чи сайту або внесення більш складних змін, якщо у вас достатньо кредитів на повідомлення. Просто опишіть зміни, які ви хочете внести, у повідомленні до конструктора веб-додатків на основі ШІ.
Як тестувати, виправляти помилки та публікувати вебзастосунок?
Перед запуском ви можете попередньо переглянути та протестувати вебзастосунок, аби переконатися, що все працює належним чином. Hostinger Horizons дозволяє протестувати вебзастосунок у середовищі пісочниці. Окрім того, ШІ швидко усуває проблеми. Він не вимагає навичок програмування чи ручного усунення проблем.
Коли все буде готово, опублікуйте вебзастосунок за один клік. Хостинг вбудований, тому не потрібно налаштовувати розгортання.
Щоб дізнатися більше, перегляньте наш посібник з тестування вебзастосунків.
Як швидко можна запустити застосунок за допомогою шаблону?
За допомогою шаблонів застосунків ви можете створити й запустити готовий застосунок за кілька хвилин або годин – залежно від рівня налаштування.
Скільки коштує створити застосунок за допомогою шаблону?
Ви можете почати редагувати шаблони безкоштовно, використовуючи включені кредити на повідомлення. Однак, щоб отримати доступ до більшої кількості підказок та запустити свою програму онлайн, вам потрібно буде вибрати один із платних планів. Плани AI Builder доступні, починаючи від 309 ₴ на місяць, і дозволяють вам розробляти та запускати програми без значних початкових інвестицій.
Що робити, якщо я не можу знайти відповідний шаблон?
Ми постійно розширюємо бібліотеку шаблонів, щоб додати більше прикладів і ідей. Однак застосунки, які ви можете створювати, не обмежуються лише шаблонами з бібліотеки.
Ви можете використовувати наш конструктор застосунків ШІ, щоб реалізувати майже будь-яку ідею вебзастосунку. Він допоможе створити повністю робочий застосунок або швидко зробити MVP. Процес такий же простий, як редагування готового шаблону – почніть із запиту та поступово вдосконалюйте застосунок у діалозі з ШІ.