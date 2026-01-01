Усі шаблониСайтиЗастосункиРозсилки

Шаблони фінансових додатків

Створюйте безпечні фінансові додатки з налаштовуваними шаблонами – ідеально підходить для керування особистими бюджетами або запуску фінтех-інструментів для ваших клієнтів.
Продуктивність
Фінансові
Креативні інструменти ШІ
Генератори
Калькулятори і конвертери
Більше
All templates
Budget tracker

Budget tracker

Invoice generator

Invoice generator

Profit margin calculator (retro)

Profit margin calculator (retro)

Trading Hub, Strategy Creator

Trading Hub, Strategy Creator

Поширені запитання про шаблони Hostinger

Шаблон застосунку – це готовий застосунок, який можна налаштувати під себе, щоб швидко створити власний інструмент або сервіс. Шаблони застосунків Hostinger Horizons мають готову структуру, функції та дизайн, які можна змінювати, спілкуючись із ШІ – без програмування. Їх можна використовувати як основу для створення панелей керування, внутрішніх інструментів, систем бронювання, фінансових застосунків, інструментів продуктивності та інших вебзастосунків.

Вам не потрібен досвід кодування, щоб створити веб-додаток. Інструменти штучного інтелекту без коду, такі як Hostinger AI Builder, дозволяють вам описати свою ідею власними словами та миттєво створити робочий веб-додаток.

Попередньо створені шаблони AI Builder можуть служити як натхненням, так і відправною точкою для вашого додатка. Просто налаштуйте їх, запропонувавши штучному інтелекту створити повнофункціональний додаток – без написання жодного рядка коду.

Дізнайтеся більше в нашому посібнику про те, як створити веб-додаток.

Наразі доступні лише шаблони для вебзастосунків. Ви можете створювати різні типи застосунків, зокрема внутрішні інструменти, панелі керування, бізнес-застосунки, системи бронювання, SaaS-продукти та інтерактивні застосунки.

Наші готові шаблони підходять для різних задач і сфер – наприклад, фінансових інструментів, фітнес-трекерів, застосунків для керування часом, а також інших бізнес- або особистих рішень. Ми постійно розширюємо бібліотеку новими дизайнами.

Шаблони Hostinger AI Builder надають готову структуру, яку ви можете налаштувати відповідно до своїх потреб. Ви можете змінити дизайн, налаштувати функції, додати нові можливості або видалити елементи, просто звернувшись до ШІ. Це дозволяє легко адаптувати шаблон до вашого конкретного випадку використання – незалежно від того, чи створюєте ви панель інструментів, внутрішній інструмент, систему бронювання чи інший тип веб-додатку.

Якщо вам потрібно редагувати лише текст або код, ви можете зробити це безпосередньо, не використовуючи кредити на повідомлення.

Ви також можете використовувати Hostinger AI Builder для створення нових версій вашого додатка чи сайту або внесення більш складних змін, якщо у вас достатньо кредитів на повідомлення. Просто опишіть зміни, які ви хочете внести, у повідомленні до конструктора веб-додатків на основі ШІ.

Перед запуском ви можете попередньо переглянути та протестувати вебзастосунок, аби переконатися, що все працює належним чином. Hostinger Horizons дозволяє протестувати вебзастосунок у середовищі пісочниці. Окрім того, ШІ швидко усуває проблеми. Він не вимагає навичок програмування чи ручного усунення проблем.

Коли все буде готово, опублікуйте вебзастосунок за один клік. Хостинг вбудований, тому не потрібно налаштовувати розгортання.

Щоб дізнатися більше, перегляньте наш посібник з тестування вебзастосунків.

За допомогою шаблонів застосунків ви можете створити й запустити готовий застосунок за кілька хвилин або годин – залежно від рівня налаштування.

Ви можете почати редагувати шаблони безкоштовно, використовуючи включені кредити на повідомлення. Однак, щоб отримати доступ до більшої кількості підказок та запустити свою програму онлайн, вам потрібно буде вибрати один із платних планів. Плани AI Builder доступні, починаючи від 309 ₴ на місяць, і дозволяють вам розробляти та запускати програми без значних початкових інвестицій.

Ми постійно розширюємо бібліотеку шаблонів, щоб додати більше прикладів і ідей. Однак застосунки, які ви можете створювати, не обмежуються лише шаблонами з бібліотеки.

Ви можете використовувати наш конструктор застосунків ШІ, щоб реалізувати майже будь-яку ідею вебзастосунку. Він допоможе створити повністю робочий застосунок або швидко зробити MVP. Процес такий же простий, як редагування готового шаблону – почніть із запиту та поступово вдосконалюйте застосунок у діалозі з ШІ.

Не можете знайти потрібний шаблон?

Творіть з Horizons
Створіть повнофункціональні сайти та застосунки, просто спілкуючись з ШІ.

Сподобалось?

Є ще багато цікавого! Перегляньте всю бібліотеку шаблонів Hostinger.
Переглянути всі шаблони
Сподобалось?

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.