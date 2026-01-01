Communication app templates

Шаблони комунікаційних застосунків – це макети вебзастосунків, призначені для створення інструментів, які допомагають користувачам спілкуватися, співпрацювати та взаємодіяти. Ви можете створити чати служби підтримки, форуми спільнот, інструменти збору відгуків, системи технічної підтримки тощо. Вони надають базову структуру, яку можна повністю налаштувати під свої потреби. Ви отримаєте власні комунікаційні інструменти без програмування та технічних налаштувань.