AI and creative app templates

Шаблони додатків на основі штучного інтелекту та креативних застосунків – це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що допомагають у творчих завданнях – від написання тексту та створення зображень до дизайну та створення контенту. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби у сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних помічників на основі штучного інтелекту, креативних інструментів та генераторів.