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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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Resume builder

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Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

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Social media post generator

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Поширені запитання про шаблони Hostinger

Шаблони додатків на основі штучного інтелекту та креативних застосунків – це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що допомагають у творчих завданнях – від написання тексту та створення зображень до дизайну та створення контенту. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби у сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних помічників на основі штучного інтелекту, креативних інструментів та генераторів.

Шаблони креативних застосунків ШІ можна використовувати для створення помічників з написання текстів, генераторів зображень, інструментів для дизайну, сервісів для створення вмісту тощо. Вони підходять як для особистих проєктів, так і для розробки креативних інструментів для клієнтів або вашої аудиторії.

Навички програмування не потрібні. З Hostinger Horizons ви можете налаштовувати шаблони, просто описавши потрібні зміни. ШІ генеруватиме та оновлюватиме вебзастосунок на основі ваших промптів.

Ви можете створити вебзастосунок за лічені хвилини та вдосконалити його за кілька годин. Шаблон забезпечує початкову структуру, а ШІ допомагає згенерувати функції та налаштовувати інтерфейс.

Так. Багато творців використовують шаблони AI Builder для створення інструментів на базі штучного інтелекту, які вони пропонують клієнтам або публікують для своєї аудиторії. Після того, як ваш додаток буде опубліковано, ви можете стягувати плату за доступ, пропонувати його як послугу або вбудовувати його в існуючий бізнес.

Не можете знайти потрібний шаблон?

Творіть з Horizons
Створіть повнофункціональні сайти та застосунки, просто спілкуючись з ШІ.

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