Generator app templates

Шаблони програм-генераторів — це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що створюють контент, ідеї або результати на основі введених користувачем даних — від генераторів імен та авторів біографій до інструментів для створення ідей та контенту. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder — без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні — для створення власних інструментів-генераторів.