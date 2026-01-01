Generator app templates

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Поширені запитання про шаблони Hostinger

Шаблони програм-генераторів — це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що створюють контент, ідеї або результати на основі введених користувачем даних — від генераторів імен та авторів біографій до інструментів для створення ідей та контенту. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder — без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні — для створення власних інструментів-генераторів.

Шаблони генераторів можна використовувати для створення генераторів імен, інструментів для написання біографій, валідаторів ідей, генераторів описів товарів, інструментів для написання супровідних листів, сервісів для підбору рецептів та багато іншого. Вони підходять як для особистих проєктів, так і для створення та надання генераторів своїм користувачам або клієнтам.

Навички програмування не потрібні. З Hostinger Horizons ви можете налаштовувати шаблони, просто описавши потрібні зміни. ШІ генеруватиме та оновлюватиме вебзастосунок на основі ваших промптів.

Ви можете створити вебзастосунок за лічені хвилини та вдосконалити його за кілька годин. Шаблон забезпечує початкову структуру, а ШІ допомагає згенерувати функції та налаштовувати інтерфейс.

Так. Генератори чудово підходять для монетизації – вони приваблюють цільову аудиторію, яка буде повертатися знову і знову. Після запуску застосунку ви можете стягувати плату за доступ, підключити Google AdSense або інтегрувати його в наявний бізнес як додаткове джерело доходу.

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