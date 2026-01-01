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Шаблони освітніх програм

Незалежно від того, чи хочете ви створити персональний інструмент для навчання, чи запустити платну навчальну платформу для своїх студентів, почніть із шаблонів, які можна налаштувати, і перейдіть від ідеї до робочого додатка за лічені хвилини.
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Поширені запитання про шаблони Hostinger

Шаблони освітніх програм – це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що допомагають людям навчатися, практикувати та розвивати нові навички – від конструкторів вікторин та інструментів для карток до програм для вивчення мов та платформ для курсів. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних навчальних програм та освітніх інструментів.

Шаблони освітніх програм можна використовувати для створення генераторів вікторин, інструментів для карток, програм для вивчення мов, вікторин, планувальників навчання, платформ курсів тощо. Вони підходять як для особистих навчальних проектів, так і для створення та надання навчальних інструментів студентам, спільнотам або клієнтам.

Навички програмування не потрібні. З Hostinger Horizons ви можете налаштовувати шаблони, просто описавши потрібні зміни. ШІ генеруватиме та оновлюватиме вебзастосунок на основі ваших промптів.

Ви можете створити вебзастосунок за лічені хвилини та вдосконалити його за кілька годин. Шаблон забезпечує початкову структуру, а ШІ допомагає згенерувати функції та налаштовувати інтерфейс.

Так. Освітні інструменти добре підходять для монетизації – люди готові платити за інструменти, які дійсно допомагають їм навчатися. Щойно ваш додаток буде запущено, ви зможете стягувати плату за доступ, підключати Google AdSense або пропонувати його як платний ресурс своїм студентам, аудиторії чи клієнтам як додаткове джерело доходу.

Не можете знайти потрібний шаблон?

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