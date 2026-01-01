Шаблони освітніх програм – це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що допомагають людям навчатися, практикувати та розвивати нові навички – від конструкторів вікторин та інструментів для карток до програм для вивчення мов та платформ для курсів. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних навчальних програм та освітніх інструментів.