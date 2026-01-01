Шаблони додатків для здоров'я та краси – це готові макети веб-додатків, призначені для створення інструментів, які допомагають людям відстежувати, покращувати та керувати своїм фізичним та психічним благополуччям – від фітнес-трекерів та планувальників харчування до журналів психічного здоров'я та калькуляторів ІМТ. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб, щоб ви могли створювати власні інструменти для здоров'я та краси без кодування чи технічного налаштування.