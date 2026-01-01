CRM app templates

Шаблони CRM-застосунків – це макети вебзастосунків, призначені для створення інструментів, які допомагають керувати взаємовідносинами з клієнтами, відстежувати потенційних клієнтів та упорядковувати продажі. Ви можете створити менеджери контактів, системи відстеження угод та панелі управління з продажу. Ви отримаєте базову структуру, яку можна повністю налаштувати під потреби вашого бізнесу. Навички програмування та технічні знання не потрібні.