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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Поширені запитання про шаблони Hostinger

Шаблони CRM-застосунків – це макети вебзастосунків, призначені для створення інструментів, які допомагають керувати взаємовідносинами з клієнтами, відстежувати потенційних клієнтів та упорядковувати продажі. Ви можете створити менеджери контактів, системи відстеження угод та панелі управління з продажу. Ви отримаєте базову структуру, яку можна повністю налаштувати під потреби вашого бізнесу. Навички програмування та технічні знання не потрібні.

Шаблони CRM можна використовувати для створення систем управління контактами, інструментів відстеження потенційних клієнтів, каналів продажів, клієнтських порталів, панелей управління угодами, інструментів нагадування про подальші дії та багато іншого. Вони підходять як для управління власними відносинами з клієнтами, так і для розробки та надання CRM-рішень клієнтам.

Навички програмування не потрібні. З Hostinger Horizons ви можете налаштовувати шаблони, просто описавши потрібні зміни. ШІ генеруватиме та оновлюватиме вебзастосунок на основі ваших промптів.

Ви можете створити вебзастосунок за лічені хвилини та вдосконалити його за кілька годин. Шаблон забезпечує початкову структуру, а ШІ допомагає згенерувати функції та налаштовувати інтерфейс.

Так. CRM-інструменти мають великий попит серед малого бізнесу та фрилансерів, для яких потрібен простий спосіб управління клієнтами. Створіть власну CRM-систему та більше не платіть за дорогі платформи. Або ж запропонуйте клієнтам власну CRM-систему як платну послугу та відкрийте для свого бізнесу нове джерело доходу.

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