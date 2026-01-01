Calculator and converter app templates

Шаблони програм для калькуляторів та конвертерів – це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що виконують обчислення, конвертації та оцінки на основі введених користувачем даних – від іпотечних калькуляторів та інструментів ІМТ до конвертерів одиниць вимірювання та температури. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних інструментів для калькуляторів та конвертерів.