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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Поширені запитання про шаблони Hostinger

Шаблони програм для калькуляторів та конвертерів – це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, що виконують обчислення, конвертації та оцінки на основі введених користувачем даних – від іпотечних калькуляторів та інструментів ІМТ до конвертерів одиниць вимірювання та температури. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних інструментів для калькуляторів та конвертерів.

Шаблони застосунків для обчислення і конвертації можна використовувати для створення кредитних калькуляторів, трекерів індексу маси тіла (ІМТ), трекерів калорій, калькуляторів рентабельності, інструментів для розрахунку вартості, конвертерів одиниць виміру, конвертерів температури тощо. Використовуйте їх для власних потреб, інтегруйте на свій сайт або розробляйте інструменти для клієнтів.

Навички програмування не потрібні. З Hostinger Horizons ви можете налаштовувати шаблони, просто описавши потрібні зміни. ШІ генеруватиме та оновлюватиме вебзастосунок на основі ваших промптів.

Ви можете створити вебзастосунок за лічені хвилини та вдосконалити його за кілька годин. Шаблон забезпечує початкову структуру, а ШІ допомагає згенерувати функції та налаштовувати інтерфейс.

Так. Інструменти калькулятора та конвертера є одними з найефективніших способів підвищити залученість на існуючому веб-сайті – вони дають відвідувачам привід залишатися довше та повертатися. За допомогою Hostinger AI Builder ви можете створити та вбудувати власний інструмент калькулятора, не платячи за сторонні рішення.

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