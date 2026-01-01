Entertainment app templates

Шаблони розважальних програм – це попередньо створені макети веб-застосунків, призначені для створення інструментів, які розважають, залучають та радують користувачів – від вікторин та вікторин до вірусних вражень та інтерактивних інструментів для розповіді історій. Вони забезпечують початкову структуру, яку можна налаштувати та використовувати за допомогою вбудованого штучного інтелекту AI Builder – без потреби в сторонніх облікових записах чи технічному налаштуванні – для створення власних розважальних програм.