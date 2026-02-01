Focus op eenvoud, essentiële functies en transparante prijzen. Kijk eerst of het platform een gebruiksvriendelijke editor, basissegmentatie, automatische welkomstberichten en een hoge deliverability heeft. Voor een klein bedrijf is het vooral belangrijk dat je snel kunt leren werken met het platform en dat de kosten voorspelbaar zijn en meegroeien met jouw abonneebestand. Het heeft geen zin om te betalen voor ingewikkelde functies die je in het begin toch niet gebruikt.