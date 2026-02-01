Waarom kiezen voor Hostinger Reach?

Verspil geen tijd meer aan onhandige software en ingewikkelde installaties. Met Hostinger Reach kunnen kleine bedrijven snel professionele, merkgebonden e-mailcampagnes maken, versturen en analyseren — helemaal zonder marketingopleiding.

Hou je e-maillijsten schoon en actueel

Je e-mails komen in de inbox terecht, niet in de spamfolder. We automatiseren de technische instellingen (SPF/DKIM) en bieden inzicht in bezorgfouten, zodat we hard bounces kunnen voorkomen, waardoor jouw e-mails op de lange termijn gegarandeerd worden afgeleverd.

Lanceer campagnes met AI

Bespaar tijd met ontwerpen. Gebruik de AI-gebaseerde e-mailtemplate bouwer en genereer direct professionele, verzendklare e-mails op basis van één simpele prompt. Van idee tot lancering in een paar minuten.

Al onderdeel van Hostinger

Beheer je professionele domein, website en e-mail bij Hostinger. Vermijd omslachtige integraties en profiteer van een gebruiksvriendelijke interface waarmee je contacten kunt synchroniseren, de beste e-mailbezorging kunt realiseren en je e-mailmarketing kunt personaliseren.

Prijsvergelijking

Jouw groei zou niet mogen worden afgeremd door hoge kosten. Hostinger streeft ernaar om elk klein bedrijf krachtige, geavanceerde tools aan te bieden tegen een fractie van de kosten, zodat zelfstandige ondernemers hun energie kunnen richten op het binnenhalen van klanten, in plaats van op het berekenen van maandelijkse softwarekosten.
Hostinger Reach
Mailchimp

Abonnees

Prijs
Prijs

Tot 500

5,99 €
$20

Tot 2.500

23,99 €
$60

Tot 5.000

41,99 €
$100

Tot 10.000

68,99 €
$135

Tot 50.000

236,99 €
$450

*Datum van vergelijking: feb 1, 2026.

Leonardo Amoyr

Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.

Leonardo Amoyr

Ondernemer & content creator

Kim Keogh Creates

Reach heeft echt potentieel. Ik kan mijn eigen nieuwsbrief en besloten community opzetten met personen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het voelt veel persoonlijker dan sociale media.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround creatief | keoghcreates.com

Prachtige AI e-mails vanuit één enkele prompt

Zet ideeën in enkele minuten om in professionele e-mails - je hebt geen ontwerp- of programmeerervaring nodig.
Bouw een loyaal publiek op dat terug blijft komen
Bouw een loyaal publiek op dat terug blijft komen
Bouw een loyaal publiek op dat terug blijft komen
Track wat goed werkt en verstuur slimmer
Bouw een loyaal publiek op dat terug blijft komen
AI-tools voor succesvolle e-mailmarketing

On-brand e-mailtemplates

Ga sneller live. De AI-tool voor het maken van e-mailtemplates transformeert een simpele promptg direct in een verzendklare e-mail.

Onderwerpregels die klikken genereren

Krijg 5 overtuigende onderwerpen die perfect aansluiten bij de inhoud van jouw e-mail. Verzeker je ervan dat elke e-mail wordt gelezen en niet verwijderd.

Slimmere doelgroepbepaling

Gebruik AI om je meest waardevolle contacten te identificeren. Krijg nauwkeurige segmenten op basis van activiteit, zodat elke verzending maximale conversies oplevert.

30-dagen-geld-terug-garantie

Hoeveel abonnees heb je?

0
50k
0% KORTING

Maandelijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

5,99  € /mnd
Voor 1 maand. Verlenging voor 5,99 €/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

E-mailautomatiseringen

Stel automatische welkomstmails in
Bouw geautomatiseerde e-mailflows met tijdsintervallen
Automatische WooCommerce e-mails na aankoop en bij verlaten winkelmandje
Geautomatiseerde e-commerce e-mails na aankoop voor Hostinger Website Bouwer

E-mail templates

Genereer e-mailtemplates met behulp van AI
Bewerk de door AI gemaakte templates
Top-up AI-credits wanneer je maar wilt
Personaliseer e-mails met de naam of het e-mailadres van de contactpersoon
Bewaar je brand assets voor een consistent ontwerp

E-mailcampagnes

Plan je campagnes vooruit
Volg geopende advertenties, klikken en prestaties
Stuur test e-mails voordat je live gaat
MEEST POPULAIR
67% KORTING

Jaarlijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

1,99  € /mnd
Voor 12 maanden. Verlenging voor 1,99 €/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

E-mailautomatiseringen

Stel automatische welkomstmails in
Bouw geautomatiseerde e-mailflows met tijdsintervallen
Automatische WooCommerce e-mails na aankoop en bij verlaten winkelmandje
Geautomatiseerde e-commerce e-mails na aankoop voor Hostinger Website Bouwer

E-mail templates

Genereer e-mailtemplates met behulp van AI
Bewerk de door AI gemaakte templates
Top-up AI-credits wanneer je maar wilt
Personaliseer e-mails met de naam of het e-mailadres van de contactpersoon
Bewaar je brand assets voor een consistent ontwerp

E-mailcampagnes

Plan je campagnes vooruit
Volg geopende advertenties, klikken en prestaties
Stuur test e-mails voordat je live gaat

De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.

Reach

Ontdek de toekomst van e-mailmarketing

FAQ's

Hoe kies ik het juiste e-mailmarketingplatform voor mijn bedrijf?

Is Hostinger Reach of Mailchimp een betere keuze voor kleine bedrijven?

Wat zijn de kosten van Hostinger Reach in vergelijking met Mailchimp?

