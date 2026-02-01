Waarom kiezen voor Hostinger Reach?
Hou je e-maillijsten schoon en actueel
Je e-mails komen in de inbox terecht, niet in de spamfolder. We automatiseren de technische instellingen (SPF/DKIM) en bieden inzicht in bezorgfouten, zodat we hard bounces kunnen voorkomen, waardoor jouw e-mails op de lange termijn gegarandeerd worden afgeleverd.
Lanceer campagnes met AI
Bespaar tijd met ontwerpen. Gebruik de AI-gebaseerde e-mailtemplate bouwer en genereer direct professionele, verzendklare e-mails op basis van één simpele prompt. Van idee tot lancering in een paar minuten.
Al onderdeel van Hostinger
Beheer je professionele domein, website en e-mail bij Hostinger. Vermijd omslachtige integraties en profiteer van een gebruiksvriendelijke interface waarmee je contacten kunt synchroniseren, de beste e-mailbezorging kunt realiseren en je e-mailmarketing kunt personaliseren.
Prijsvergelijking
Abonnees
Prijs
Prijs
Tot 500
5,99 €
$20
Tot 2.500
23,99 €
$60
Tot 5.000
41,99 €
$100
Tot 10.000
68,99 €
$135
Tot 50.000
236,99 €
$450
*Datum van vergelijking: feb 1, 2026.
Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.
Reach heeft echt potentieel. Ik kan mijn eigen nieuwsbrief en besloten community opzetten met personen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het voelt veel persoonlijker dan sociale media.
Prachtige AI e-mails vanuit één enkele prompt
AI-tools voor succesvolle e-mailmarketing
On-brand e-mailtemplates
Ga sneller live. De AI-tool voor het maken van e-mailtemplates transformeert een simpele promptg direct in een verzendklare e-mail.
Onderwerpregels die klikken genereren
Krijg 5 overtuigende onderwerpen die perfect aansluiten bij de inhoud van jouw e-mail. Verzeker je ervan dat elke e-mail wordt gelezen en niet verwijderd.
Slimmere doelgroepbepaling
Gebruik AI om je meest waardevolle contacten te identificeren. Krijg nauwkeurige segmenten op basis van activiteit, zodat elke verzending maximale conversies oplevert.
Hoeveel abonnees heb je?
Maandelijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
Jaarlijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.