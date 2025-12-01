Hoe kies ik het juiste e-mailmarketingplatform voor mijn bedrijf?

Focus op eenvoud, essentiële functies en transparante prijzen. Zorg er allereerst voor dat het platform een gebruiksvriendelijke editor, basissegmentatie, automatische welkomstberichten en een hoge leverbaarheid heeft. Voor een klein bedrijf is het belangrijk om prioriteit te geven aan een lage leercurve en voorspelbare kosten die betaalbaar meegroeien met het aantal abonnees, in plaats van te betalen voor complexe bedrijfsfuncties die je in het begin niet zult gebruiken.