Hostinger bereik versus Mailchimp

Bent u de stijgende prijzen van Mailchimp zat? Krijg maximale efficiëntie zonder de hoge prijs. Vergelijk Hostinger Reach en Mailchimp om te bepalen welk platform de beste functies biedt tegen een lagere prijs.

Waarom kiezen voor Hostinger Reach?

Verspil geen tijd meer aan onhandige software en ingewikkelde installaties. Hostinger Reach stelt groeiende kleine bedrijven in staat om binnen enkele minuten professionele, merkgerichte e-mailcampagnes te ontwerpen, te verzenden en te meten – zonder dat een marketingdiploma vereist is.

Zorg dat uw e-maillijsten gezond blijven.

Uw e-mails komen in de inbox terecht, niet in de spammap. Wij automatiseren de technische configuratie (SPF/DKIM) en bieden inzicht in bezorgfouten, zodat we hard bounces kunnen voorkomen en uw e-mailbezorgbaarheid op de lange termijn kunnen garanderen.

Lanceer campagnes met AI

Bespaar tijd met ontwerpen. Gebruik de AI-gebaseerde e-mailtemplatebuilder om direct een professionele, verzendklare e-mail te genereren op basis van een simpele prompt. Van idee tot lancering in enkele minuten.

Nu al onderdeel van het Hostinger-ecosysteem

Beheer uw professionele domein, website en e-mail bij Hostinger. Vermijd omslachtige integraties en profiteer van een gebruiksvriendelijke interface waarmee u contacten kunt synchroniseren, de beste e-mailbezorging kunt realiseren en uw e-mailmarketing kunt personaliseren.

Prijsvergelijking

Uw groei mag niet worden belemmerd door hoge kosten. Hostinger streeft ernaar elk klein bedrijf te voorzien van krachtige, geavanceerde tools tegen een fractie van de prijs, zodat zzp'ers zich kunnen richten op het binnenhalen van klanten in plaats van op het berekenen van maandelijkse softwarekosten.
Hostinger Reach
Mailchimp

Abonnees

Prijs
Prijs

Tot 500

€5,99
$20

Tot 2.500

€23,99
$60

Tot 5.000

€41,99
$100

Tot 10k

€68,99
$135

Tot 50.000

€236,99
$450

*Datum van vergelijking: dec 1, 2025.

Leonardo Amoyr

Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.

Leonardo Amoyr

Ondernemer & content creator

Kim Keogh Creates

Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround creatief | keoghcreates.com

Prachtige AI-e-mails vanuit één enkele prompt

Zet je ideeën in een handomdraai om in professionele e-mails - geen ontwerp- of programmeerkennis nodig.
AI-tools voor succesvolle e-mailmarketing

E-mailtemplates die passen bij het merk

E-mailtemplates die passen bij het merk

Ga sneller live. De AI-tool voor het maken van e-mailtemplates transformeert een simpele vraag direct in een verzendklare e-mail.

Onderwerpregels die klikken genereren

Onderwerpregels die klikken genereren

Ontvang 5 overtuigende onderwerpregels die perfect aansluiten op de inhoud van uw e-mails. Zorg ervoor dat elke e-mail gelezen wordt en niet verwijderd.

Slimmere doelgroepbepaling

Slimmere doelgroepbepaling

Gebruik AI om uw meest waardevolle contacten te identificeren. Krijg nauwkeurige segmenten op basis van activiteit, zodat elke verzending maximale conversies oplevert.

30 dagen geld-terug-garantie

Hoeveel abonnees heb je?

0
50k
0% KORTING

Maandelijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

€  5,99 /mnd
Voor 1 maand. Verlenging voor €5,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

E-mailautomatiseringen

Stel automatische welkomstmails in
Bouw geautomatiseerde e-mailflows met tijdsintervallen
Automatische WooCommerce e-mails na aankoop en bij verlaten winkelmandje
Geautomatiseerde e-commerce e-mails na aankoop voor Hostinger Website Bouwer

E-mail templates

Genereer e-mailtemplates met behulp van AI
Bewerk de door AI gemaakte templates
Top-up AI-credits wanneer je maar wilt
Personaliseer e-mails met de naam of het e-mailadres van de contactpersoon
Bewaar je brand assets voor een consistent ontwerp

E-mailcampagnes

Plan je campagnes vooruit
Volg geopende advertenties, klikken en prestaties
Stuur test e-mails voordat je live gaat
MEEST POPULAIR
67% KORTING

Jaarlijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

€  1,99 /mnd
Voor 12 maanden. Verlenging voor €1,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

E-mailautomatiseringen

Stel automatische welkomstmails in
Bouw geautomatiseerde e-mailflows met tijdsintervallen
Automatische WooCommerce e-mails na aankoop en bij verlaten winkelmandje
Geautomatiseerde e-commerce e-mails na aankoop voor Hostinger Website Bouwer

E-mail templates

Genereer e-mailtemplates met behulp van AI
Bewerk de door AI gemaakte templates
Top-up AI-credits wanneer je maar wilt
Personaliseer e-mails met de naam of het e-mailadres van de contactpersoon
Bewaar je brand assets voor een consistent ontwerp

E-mailcampagnes

Plan je campagnes vooruit
Volg geopende advertenties, klikken en prestaties
Stuur test e-mails voordat je live gaat

De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.

Reach

Betreed een nieuw tijdperk van e-mailmarketing.

Veelgestelde vragen

Hoe kies ik het juiste e-mailmarketingplatform voor mijn bedrijf?

Is Hostinger Reach of Mailchimp een betere keuze voor kleine bedrijven?

Wat zijn de kosten van Hostinger Reach in vergelijking met Mailchimp?

