Hostinger bereik versus Mailchimp
Waarom kiezen voor Hostinger Reach?
Zorg dat uw e-maillijsten gezond blijven.
Uw e-mails komen in de inbox terecht, niet in de spammap. Wij automatiseren de technische configuratie (SPF/DKIM) en bieden inzicht in bezorgfouten, zodat we hard bounces kunnen voorkomen en uw e-mailbezorgbaarheid op de lange termijn kunnen garanderen.
Lanceer campagnes met AI
Bespaar tijd met ontwerpen. Gebruik de AI-gebaseerde e-mailtemplatebuilder om direct een professionele, verzendklare e-mail te genereren op basis van een simpele prompt. Van idee tot lancering in enkele minuten.
Nu al onderdeel van het Hostinger-ecosysteem
Beheer uw professionele domein, website en e-mail bij Hostinger. Vermijd omslachtige integraties en profiteer van een gebruiksvriendelijke interface waarmee u contacten kunt synchroniseren, de beste e-mailbezorging kunt realiseren en uw e-mailmarketing kunt personaliseren.
Prijsvergelijking
Abonnees
Prijs
Prijs
Tot 500
€5,99
$20
Tot 2.500
€23,99
$60
Tot 5.000
€41,99
$100
Tot 10k
€68,99
$135
Tot 50.000
€236,99
$450
*Datum van vergelijking: dec 1, 2025.
Met Hostinger Reach verzamel ik leads, segmenteer ik ze en verstuur ik ze, zonder met verschillende tools te hoeven jongleren. Alles op één plek.
Reach heeft echt potentie. Ik kan nieuwsbrieven versturen en een besloten club opbouwen van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn kunst – het is veel persoonlijker dan sociale media.
Prachtige AI-e-mails vanuit één enkele prompt
AI-tools voor succesvolle e-mailmarketing
E-mailtemplates die passen bij het merk
Ga sneller live. De AI-tool voor het maken van e-mailtemplates transformeert een simpele vraag direct in een verzendklare e-mail.
Onderwerpregels die klikken genereren
Ontvang 5 overtuigende onderwerpregels die perfect aansluiten op de inhoud van uw e-mails. Zorg ervoor dat elke e-mail gelezen wordt en niet verwijderd.
Slimmere doelgroepbepaling
Gebruik AI om uw meest waardevolle contacten te identificeren. Krijg nauwkeurige segmenten op basis van activiteit, zodat elke verzending maximale conversies oplevert.
Hoeveel abonnees heb je?
Maandelijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
Jaarlijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.