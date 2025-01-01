Hostinger Reach vs. Mailchimp

Hostinger Reach è generalmente la scelta migliore per le piccole imprese che danno priorità a velocità, facilità d'uso e budget. Eccelle grazie ai suoi strumenti di gestione dei contenuti basati sull'intelligenza artificiale e alla perfetta integrazione, soprattutto se si utilizza già Hostinger per l'hosting o la creazione del sito. Mailchimp è potente, con una vasta libreria di integrazioni, ma può risultare eccessivamente complesso per i principianti e il suo prezzo tende a salire rapidamente con la crescita della lista dei contatti.