Hostinger Reach vs. Mailchimp

Stanco dei prezzi crescenti di Mailchimp? Ottieni la massima efficienza senza i prezzi elevati. Confronta Hostinger Reach e Mailchimp per scoprire quale piattaforma offre le migliori funzionalità a un costo inferiore.

Perché scegliere Hostinger Reach?

Basta perdere tempo con software macchinosi e configurazioni complicate. Hostinger Reach consente alle piccole imprese in crescita di progettare, inviare e misurare campagne email professionali e in linea con il brand in pochi minuti, senza bisogno di una laurea in marketing.

Mantieni in salute le tue liste email

Arrivano nella posta in arrivo, non nella cartella spam. Automatizziamo la configurazione tecnica (SPF/DKIM) e forniamo visibilità sui mancati recapiti per aiutarti a rimuovere gli hard bounce, garantendo così la recapitabilità delle tue email a lungo termine.

Lancia campagne con l'intelligenza artificiale

Elimina i tempi di progettazione. Utilizza il generatore di modelli di email basato sull'intelligenza artificiale per generare all'istante un'email professionale e pronta per l'invio, partendo da un semplice prompt. Passa dall'idea al lancio in pochi minuti.

Già nell'ecosistema Hostinger

Gestisci il tuo dominio professionale, il tuo sito web e la tua email con Hostinger. Evita integrazioni complesse e ottieni un'esperienza con un solo clic per sincronizzare i contatti, ottenere la migliore deliverability e un'esperienza di email marketing personalizzata.

Confronto dei prezzi

La tua crescita non dovrebbe essere limitata da costi elevati. Hostinger si impegna a fornire a ogni piccola impresa strumenti potenti e avanzati a una frazione del costo, garantendo che i liberi professionisti possano concentrare le proprie energie sulla conversione dei clienti, non sul calcolo dei canoni mensili per il software.
Hostinger Reach
Mailchimp

Abbonati

Prezzo
Prezzo

Fino a 500

5,99 €
$20

Fino a 2.500

23,99 €
$60

Fino a 5.000

41,99 €
100 dollari

Fino a 10k

68,99 €
$135

Fino a 50k

236,99 €
$450

*Data del confronto: 1 Dic 2025.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

Kim Keogh Creates

La portata ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.

Kim Keogh Creates

Illustratore / Creativo a tutto tondo | keoghcreates.com

Bellissime email AI da un unico prompt

Trasforma le tue idee in email professionali in pochi minuti, senza bisogno di alcuna esperienza di progettazione o programmazione.
Crea un pubblico fedele che continua a tornare
Dall'idea all'e-mail: in pochi minuti
Modifica e migliora chattando con l'IA
Tieni traccia di ciò che funziona per inviare messaggi in modo più intelligente
Strumenti di intelligenza artificiale per il successo della tua email

Modelli di email in linea con il marchio

Modelli di email in linea con il marchio

Pubblica più velocemente. Lo strumento di creazione di modelli di email basato sull'intelligenza artificiale trasforma istantaneamente un semplice messaggio in un'email pronta per l'invio.

Righe dell'oggetto che ottengono clic

Righe dell'oggetto che ottengono clic

Crea 5 righe dell'oggetto persuasive che si adattino perfettamente al contenuto della tua email. Assicurati che ogni email venga letta, non eliminata.

Targeting del pubblico più intelligente

Targeting del pubblico più intelligente

Utilizza l'intelligenza artificiale per definire i tuoi contatti più preziosi. Ottieni segmenti precisi in base all'attività, assicurandoti che ogni invio generi il massimo delle conversioni.

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Quanti abbonati hai?

0
50k
0% DI SCONTO

Mensile

Fino a 500 abbonati unici al mese

5,99  € /mese
Per 1 mese. Si rinnova a 5,99 €/mese.
Invia 3 500 email al mese
Ricevi 5 messaggi AI gratuiti al mese
Invia email senza il logo Reach
Gestisci segmenti di pubblico illimitati basati sull'AI
Collega il website builder di Hostinger o il sito WordPress
Assistenza clienti prioritaria 24/7

Automazioni email

Crea automazioni di email di benvenuto
Crea sequenze di email automatizzate con ritardi
Email automatizzate per carrelli abbandonati e post-acquisto di WooCommerce
Email post-acquisto automatizzate per l'e-commerce per il website builder di Hostinger

Template email

Genera template di email con l'AI
Modifica i template generati dall'AI
Ricarica i crediti AI in qualsiasi momento
Personalizza le email con il nome del contatto o l'email
Salva le risorse del brand per un design coerente

Campagne email

Pianifica le campagne in anticipo
Tieni traccia delle aperture, dei click e delle prestazioni
Invia email di prova prima del lancio
Popolare
67% DI SCONTO

Annuale

Fino a 500 abbonati unici al mese

1,99  € /mese
Per 12 mesi. Si rinnova a 1,99 €/mese.
Invia 3 500 email al mese
Ricevi 5 messaggi AI gratuiti al mese
Invia email senza il logo Reach
Gestisci segmenti di pubblico illimitati basati sull'AI
Collega il website builder di Hostinger o il sito WordPress
Assistenza clienti prioritaria 24/7

Automazioni email

Crea automazioni di email di benvenuto
Crea sequenze di email automatizzate con ritardi
Email automatizzate per carrelli abbandonati e post-acquisto di WooCommerce
Email post-acquisto automatizzate per l'e-commerce per il website builder di Hostinger

Template email

Genera template di email con l'AI
Modifica i template generati dall'AI
Ricarica i crediti AI in qualsiasi momento
Personalizza le email con il nome del contatto o l'email
Salva le risorse del brand per un design coerente

Campagne email

Pianifica le campagne in anticipo
Tieni traccia delle aperture, dei click e delle prestazioni
Invia email di prova prima del lancio

Il prezzo indicato è la tariffa mensile, escluse le tasse applicabili.

Reach

Entra in una nuova era dell'email marketing

Domande frequenti

Come scegliere la piattaforma di email marketing più adatta alla mia attività?

Hostinger Reach o Mailchimp sono la scelta migliore per le piccole imprese?

Quanto costa Hostinger Reach rispetto a Mailchimp?

