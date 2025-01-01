Hostinger Reach vs. Mailchimp
Perché scegliere Hostinger Reach?
Mantieni in salute le tue liste email
Arrivano nella posta in arrivo, non nella cartella spam. Automatizziamo la configurazione tecnica (SPF/DKIM) e forniamo visibilità sui mancati recapiti per aiutarti a rimuovere gli hard bounce, garantendo così la recapitabilità delle tue email a lungo termine.
Lancia campagne con l'intelligenza artificiale
Elimina i tempi di progettazione. Utilizza il generatore di modelli di email basato sull'intelligenza artificiale per generare all'istante un'email professionale e pronta per l'invio, partendo da un semplice prompt. Passa dall'idea al lancio in pochi minuti.
Già nell'ecosistema Hostinger
Gestisci il tuo dominio professionale, il tuo sito web e la tua email con Hostinger. Evita integrazioni complesse e ottieni un'esperienza con un solo clic per sincronizzare i contatti, ottenere la migliore deliverability e un'esperienza di email marketing personalizzata.
Confronto dei prezzi
Abbonati
Prezzo
Prezzo
Fino a 500
5,99 €
$20
Fino a 2.500
23,99 €
$60
Fino a 5.000
41,99 €
100 dollari
Fino a 10k
68,99 €
$135
Fino a 50k
236,99 €
$450
*Data del confronto: 1 Dic 2025.
Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.
La portata ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.
Bellissime email AI da un unico prompt
Strumenti di intelligenza artificiale per il successo della tua email
Modelli di email in linea con il marchio
Pubblica più velocemente. Lo strumento di creazione di modelli di email basato sull'intelligenza artificiale trasforma istantaneamente un semplice messaggio in un'email pronta per l'invio.
Righe dell'oggetto che ottengono clic
Crea 5 righe dell'oggetto persuasive che si adattino perfettamente al contenuto della tua email. Assicurati che ogni email venga letta, non eliminata.
Targeting del pubblico più intelligente
Utilizza l'intelligenza artificiale per definire i tuoi contatti più preziosi. Ottieni segmenti precisi in base all'attività, assicurandoti che ogni invio generi il massimo delle conversioni.
Quanti abbonati hai?
Mensile
Fino a 500 abbonati unici al mese
Automazioni email
Template email
Campagne email
Annuale
Fino a 500 abbonati unici al mese
Automazioni email
Template email
Campagne email
Il prezzo indicato è la tariffa mensile, escluse le tasse applicabili.